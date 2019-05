Ninguno de los trece candidatos con discapacidad intelectual entra en los ayuntamientos

Ep.

Ninguna de las 13 personas con discapacidad intelectual que aspiraban al puesto de concejal de otros tantos municipios españoles ha logrado su objetivo, a pesar de que se trataba de una cifra récord, según la información recogida por Europa Press.

Blanca San Segundo, Susana Polo, Carlos López-Sáez de Riba, Jesús Bermejo, Carlos González, Cecilia Menéndez, Mauro Rodríguez, Jorge Baldoví, Nerea Cuervo, Sergi Montalgull, Xabier Orno, Said Abdel-Lah Ahmed y Álex Moya no han logrado 'colarse' en los consistorios.

La mayoría partía de posiciones pocas ventajosas dentro de las listas de PP, Cs, PSOE, En Comù Podem, Junts Per Catalunya, ERC, En Marea y Lugonovo para alcanzar un puesto de edil en los municipios de Godella (Valencia), Murcia, Sevilla, Cáceres, Tui (Pontevedra), Mugardos (La Coruña), Lugo, Tres Cantos (Madrid), La Selva del Camp (Tarragona), Barcelona, Ceuta o Sabadell (Barcelona).

Todos tenían a Ángela Ballester como ejemplo de que la participación política de las personas con discapacidad intelectual es posible. Esta pucelana, auxiliar administrativa de la Concejalía de Bienestar de Valladolid, logró, a sus 30 años, ser la primera edil con trisomía 21 en España y en Europa.

Antes de los comicios de este domingo, cuatro de estos candidatos con Síndrome de Down manifestaron Europa Press su "enorme ilusión" por participar en estas elecciones y su esperanza por lograr un puesto para liderar las políticas destinadas a personas con discapacidad.

Sus iniciativas iban desde la creación de lugares de ocio saludable para jóvenes y el cierre de puntos de venta de alcohol, pasando por habilitar pisos vacíos para personas con discapacidad o adecuar toda la normativa municipal a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, entre otras.

"Que una persona con discapacidad pueda defender sus ideas, y que estas lleguen a la política municipal, es muy importante", declaraba Blanca San Segundo, que iba en el octavo puesto de la lista de Ciudadanos al Ayuntamiento de Godella (Valencia).

Esta joven, que trabaja en una escuela infantil atendiendo a niños con discapacidad, puesto que no tenía pensado dejar si llegaba a ser concejal, se gradúa en la Universidad el próximo 15 de junio tras acabar el grado de Terapia Ocupacional sin apoyos: "Nunca me han regalado nada, todo lo he conseguido a base de esfuerzo y constancia".

Según ha indicado a Europa Press el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, la presencia de estos jóvenes en las listas electorales es "es alentadora", aunque, a su juicio, es necesario mejorar su posición de salida para que tengan más probabilidades de ocupar un puesto de responsabilidad en los consistorios.

En este sentido, anima a las personas con discapacidad a "hacerse visibles y patentes" en el ámbito político, afiliándose a partidos y hacer militancia si desean desarrollar una carrera política.

Pérez Bueno insiste en la necesidad de que exista la obligatoriedad de que los partidos políticos tengan al menos un 10 por ciento de personas con discapacidad en sus listas, aunque admite de que es algo que no será inmediato y que, para ello, "habrá que persuadir, convencer y animar a las personas con discapacidad a que participen activamente en política".