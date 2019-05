Publicado acuerdo entre SES y organizaciones sindicales sobre abono de Carrera Profesional

Ep.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este viernes, día 24, el acuerdo entre el SES y las organizaciones sindicales relativo al abono de los complementos de carrera y desarrollo profesional del personal en dicho servicio sanitario, firmado el pasado 7 de marzo en Mesa Sectorial de Sanidad.



Posteriormente, dicho acuerdo fue objeto de aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en la sesión celebrada el 1 de abril de 2019, y este viernes se publica en el DOE.



Estas medidas tendrán efectos desde el 1 de enero de 2019 y se harán efectivas a partir de la nómina del mes de abril. Del mismo modo se abonarán, desde el 1 de enero de 2019, a aquellos profesionales que tengan derecho a reconocimiento de un nivel con efectos administrativos en 2018 cuando obtengan la resolución de reconocimiento tras la celebración de la Comisión de Carrera y Desarrollo profesional de 2019.



También, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.2 de la Ley 2/2019, de 22 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019, estas medidas no tendrán carácter retroactivo y estarán sujetas a las disponibilidades presupuestarias, según la resolución publicada este viernes en el DOE, y recogida por Europa Press.



Además, las distintas situaciones que a lo largo de estos años se han ido produciendo serán objeto de revisión y negociación en el seno de la Comisión Paritaria de Seguimiento e Interpretación de los Acuerdos de carrera y desarrollo profesional.



ACUERDOS



Dentro del acuerdo, se contempla que en 2019 se procederá al abono del porcentaje del nivel cuatro de desarrollo profesional conforme establecía el criterio general noveno, c) del Acuerdo de la Comisión Paritaria de Seguimiento e Interpretación del Acuerdo sobre Carrera y Desarrollo profesional en el Servicio Extremeño de Salud, por el que se establecen los criterios generales del desarrollo profesional en el SES, de fecha 31 de enero de 2007, y que desde la Ley de Presupuestos Generales para Extremadura para 2011 permanecía bloqueado a todos aquellos profesionales que lo tuvieran reconocido con efectos económicos hasta 2011 y que, por tanto, no han llegado aún a cobrarlo.



Es decir, en 2019 se les abonará el 100 por ciento de la cuantía del nivel cuatro.



Asimismo, en 2019 se procederá al abono del 35 por ciento de aquellos niveles, tanto de Carrera como de Desarrollo Profesional, a aquellos profesionales que los tuvieran reconocidos con efectos administrativos hasta el 31 de diciembre de 2018, y cuyo abono se encontrara suspendido desde 2012 en virtud de las sucesivas Leyes de Presupuestos de Extremadura. También, durante 2020, se procederá al abono del 70 por ciento de dichas cuantías y en 2021, se abonará el cien por cien.



Estos porcentajes se aplicarán a la diferencia entre la cantidad asignada al último nivel reconocido no abonado y la cantidad correspondiente al nivel reconocido que se viniera percibiendo, en su caso.



Por tanto, en 2021 se llegará a tener regularizado y abonado el cien por cien de los niveles reconocidos, incluyendo aquéllos que se reconozcan desde 2019 hasta 2021, ajustándose en este caso en cada anualidad los porcentajes de abono que correspondan.



PERSONAL TEMPORAL



Por otra parte, en virtud del acuerdo, en 2019 se procederá también al abono de los niveles de Carrera y Desarrollo Profesional reconocidos al personal temporal del Servicio Extremeño de Salud con efectos administrativos hasta el 31 de diciembre de 2018 en los mismos porcentajes previstos para el personal fijo en el apartado anterior. Estos porcentajes se aplicarán al último nivel reconocido.



Del mismo modo, se abonará al personal temporal los porcentajes correspondientes en los ejercicios 2020 y 2021 para que igualmente este personal tenga en 2021 regularizado y abonado el cien por cien de los niveles reconocidos, incluyendo aquéllos que se les reconozcan desde 2019 hasta 2021, ajustándose en este caso en cada anualidad los porcentajes de abono que correspondan.