Diputados extremeños en el Congreso coinciden en la "necesidad" de acuerdos esta legislatu

Los diputados extremeños que han logrado representación en el Congreso de los Diputados tras las elecciones del pasado 28 de abril han coincidido en la "necesidad" de alcanzar acuerdos, o al menos de entablar un diálogo, a lo largo de la próxima legislatura, que fragüen en pactos sobre cuestiones como la educación, las infraestructuras, las pensiones o contra la despoblación.

Así ha quedado patente en un debate organizado por Punto de Encuentro de la Sociedad Civil de Extremadura, celebrado en Mérida, en el que han participado Valentín García, del PSOE; Víctor Píriz, del PP; María José Calderón, de Ciudadanos, y Víctor del Real, de Vox, todos ellos elegidos por la circunscripción de Badajoz.

Un debate moderado por el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos, Cecilio Venegas, como miembro de la entidad organizadora, y por el periodista y presidente del Club Senior de Extremadura José Julián Barriga, encargado de seleccionar las preguntas formuladas por los invitados al desayuno en el que se ha desarrollado el debate.

En una primera intervención en la que los participantes han desgranado su posición sobre cuestiones como el papel que han de jugar los diputados extremeños en la próxima legislatura, el representante socialista se ha mostrado convencido que una vez pasadas las citas electorales, y tras la formación del Gobierno resultante de las elecciones del pasado 28 de abril, los diferentes partidos encontrarán el "sosiego" para alcanzar una serie de pactos de Estado.

Entre ellos ha citado acuerdos mayoritarios sobre educación, transición ecológica, el estatuto de los trabajadores, ciencia y sociedad del conocimiento o el fortalecimiento de las instituciones del país.

Por su parte, Víctor Píriz ha apuntado que estos acuerdos son "deseables y factibles", entre los que ha destacado los pactos sobre educación y el modelo territorial, al tiempo que, como único diputado que repite de la anterior legislatura, ha criticado que Podemos --que no estaba en la mesa de debate por no obtener representante elegido en Extremadura-- se "levantara de la mesa" cuando se estaba a punto de alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo para acordar el futuro de las pensiones.

En esta misma línea se ha pronunciado Calderón, quien asimismo se ha posicionado a favor de encontrar consensos también sobre educación o contra la despoblación.

Asimismo, y acerca de la posibilidad de que los diputados extremeños mantengan reuniones periódicas para abordar conjuntamente medidas que puedan impulsar desde el Congreso en beneficio de la comunidad, ha invitado al resto de fuerzas a encontrarse en la Oficina del Diputado que Ciudadanos prevé abrir en Mérida, una medida que, tal y como ha señalado Víctor del Real, también tiene previsto impulsar Vox.

En su caso, se ha mostrado abierto al "diálogo" con los partidos que quieran hablar con Vox, sin poner "cordones sanitarios", y para contrastar programas, si bien ha advertido que en este caso, el "consenso" es "una palabra perversa".

En todo caso, ha señalado que su formación está dispuesta a hablar de cuestiones que tengan como base la "libertad e igualdad de todos los extremeños", al tiempo que se ha mostrado abierto a mantener estos encuentros con partidos que no les insulten.

"Tendemos la mano para dialogar, no para que nos escupan", ha dicho.

"BOCHORNOSA" PRIMERA SESIÓN DEL CONGRESO

En otro punto en el que se han puesto de acuerdo, aunque con matices, ha sido en calificar como "bochornosa" la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados este pasado martes, en relación a la bronca provocada por la fórmula de acatamiento de la Constitución utilizada por los políticos en prisión provisional.

"Los diputados no estuvieron a la altura", ha dicho Valentín García, quien ha señalado que el Congreso "parecía un circo", y tras lo cual espera que una vez pasadas las elecciones de este domingo, 26 de mayo, los políticos "reflexionen" sobre su actuación, ya que de lo contrario cree que su actitud solo servirá para "echar a los ciudadanos de la política", ante lo cual ha advertido que su espacio será ocupado por los "populismos".

En su turno, el diputado de Vox ha coincidido con García en definir la escena como un "circo", si bien le ha afeado que "algunos invitaron a los payasos", mientras que otros "reaccionaron" ante la situación, lo que ha llevado al socialista a insistir en que estaba "abochornado" por la escena pero también por ver cómo los diputados de Vox y Ciudadanos "aporrearan" las mesas del Congreso desde sus escaños.

Por su parte, Píriz ha insistido en que lo ocurrido el martes en la Cámara Baja fue un "bochorno", un "circo con ocho pistas" y una "vergüenza para los españoles" al ver a "políticos presos jurando por una república que no existe" o por "presos políticos que no existen", por lo que espera que se puedan "reconstruir puentes para que no vuelva a suceder".

La diputada de Ciudadanos, tras destacar la "emoción" que le supuso entrar en el Congreso de los Diputados, ha dicho que pensó en su familia y en los padres de la Constitución, y en concreto en "cómo se dieron la mano Carrillo y Gutiérrez Mellado", mientras que ella tuvo que contemplar "con la connivencia de la presidenta de la Mesa, cómo se ultrajaba esa herencia".

RETOS DE LA LEGISLATURA

Durante sus exposiciones, los diputados han desgranado algunas cuestiones incluidas en los programas con los que sus partidos concurrieron a las pasadas elecciones autonómicas.

Así, el diputado socialista cree que la legislatura se presenta con dos retos principales para el país, como es superar la "profunda crisis social" que ha dejado tras de sí la recesión económica, y resolver la crisis institucional, en este caso con una doble vertiente.

Por un lado, superar la "devaluación de las instituciones", y por otro, la crisis territorial, no solo en lo que respecta al proceso independentista en Cataluña, sino también por los "desequilibrios territoriales" que hay en el país, tanto de norte a sur, como de este a oeste, que en ambos casos, ha dicho, afectan a Extremadura.

El diputado del PP, por su parte, ha apostado por introducir la región en todos los debates, como según ha señalado ya ha ocurrido la pasada legislatura con la cuestión del ferrocarril, pero también para reclamar "ayuda" del Estado para la comunidad que es "líder en paro" y también la "más pobre".

En concreto, Píriz ha reclamado la colaboración del Gobierno para industrializar la comunidad, algo que resulta "muy difícil" dadas las medidas de protección ambiental que afectan a la comunidad.

María José Calderón ha señalado que si ha dado el paso de entrar en política ha sido, por un lado, para recuperar la "convivencia" entre los españoles, y para que su comunidad genere las oportunidades que eviten que muchos jóvenes como en su caso se tengan que marchar a otros puntos del país.

Asimismo, ha señalado que trabajará en el Congreso por la igualdad entre los españoles, y en este sentido ha criticado los "privilegios" de otras comunidades, entre los que ha citado el "cupo vasco".

Finalmente, Sánchez del Real ha abordado también esta cuestión señalando la "lealtad" de la provincia de Badajoz hacia España, que sin embargo se ha visto "defraudada" porque los partidos que han gobernado España desde la transición, PP y PSOE, se han dedicado a "premiar precisamente a quienes no eran fieles".

En este sentido, se ha referido a las cantidades de liquidez inyectadas por el Gobierno a comunidades como Cataluña y País Vasco frente a otras como Extremadura, y cuyo gráfico es el que "mejor resume" lo ocurrido en las últimas décadas en el país, que ha sido "engordar a los que quieren romper España, y despreciar y abandonar a los que han sido fieles".