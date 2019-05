Dolors Montserrat pide el voto al PP para una Europa "unida y fuerte"

Ep.

La candidata del PP al Parlamento Europeo Dolors Montserrat ha subrayado que mientras que su partido defiende "con firmeza" la "unidad" de España y una Europa "unida y fuerte", además de "próspera" y "de las personas", el socialista Pedro Sánchez "flirtea" con movimientos "populistas independentistas" que "debilitan".



De este modo, ha incidido en que en las elecciones del próximo domingo, día 26, "no" se puede "dejar en manos" de Pedro Sánchez el destino de cuestiones como el "futuro" de Europa y, con ello, de la PAC, los fondos estructurales, las infraestructuras y la lucha contra la despoblación.



"No podemos dejar el gobierno del ayuntamiento, de la Junta ni de Europa en manos de aquellos que no creen en España y que ponen a España en un sitio irrelevante" a nivel europeo y mundial, ha espetado Montserrat, quien ha incidido en que su partido defiende "con convicción y firmeza la unidad de España" y es, además, "el freno al populismo y al nacionalismo que amenaza a Europa". "Ese populismo y ese nacionalismo que quiere debilitar Europa para romper España", ha añadido.



"No podemos dejar estas elecciones en manos de Sánchez, de los socialistas, que flirtean, toquetean, acuerdan, negocian con los independentistas, con esos movimientos populistas independentistas que vienen a debilitar Europa, España y Extremadura", ha subrayado la 'popular', que ha pedido el voto para su partido el próximo 26 de mayo.



En esta línea, ha defendido el apoyo electoral al PP, un partido que "siempre" ha sido "los mejores embajadores de España en Europa" y la "gran" formación que "de verdad saca a este país de la crisis, crea empleo, defiende la unidad de España y convierte a España en Europa en relevante y en el puesto de mando de las decisiones".



"Nos jugamos demasiado estas elecciones para no frenar a aquellos que nos quieren hacer daño y que nos quieren debilitar", ha dicho en alusión al nacionalismo y el independentismo, y ha pedido en consecuencia a los extremeños que voten al PP "por España, por Extremadura, por Mérida, por Europa".



"Que sea un voto sobre todo por el futuro, por una Europa unida, segura y fuerte, y por una Europa próspera económicamente y socialmente, y por una Europa de las personas", ha añadido en un acto este jueves en la Plaza Margarita Xirgu de Mérida, en el que también han intervenido el candidato del PP a la Presidencia de la Junta, José Antonio Monago, y la aspirante 'popular' a la Alcaldía de la capital extremeña, Pilar Nogales.



LAS COSAS "DEL COMER"



También ha advertido, en este sentido, de que en las próximas elecciones europeas están en juego "las cosas de comer", porque en Europa se deciden los fondos para agricultores y ganaderos en la PAC, los fondos estructurales "tan positivos" para Extremadura y para "dar oportunidades" y jóvenes y pequeñas empresas, así como para luchar también "contra la despoblación".



La candidata 'popular' ha alertado, asimismo, de que en los comicios europeos está en juego que España sea "relevante en Europa" y "no quede aislada", teniendo en cuenta que con el PSOE el país actualmente es "irrelevante en Europa".



Además, ha subrayado que el PP es "el partido del mundo rural" y de la "España de las oportunidades", y se ha comprometido en la próxima legislatura a seguir defendiendo en el Parlamento Europeo cuestiones con incidencia en Extremadura como un presupuesto de 47.500 millones de euros para la PAC.



"El PP somos el guardián de la PAC, de nuestros agricultores y ganaderos", ha espetado Montserrat, quien ha recordado como "diferencia" entre el PP y el PSOE en la "defensa de la PAC" que "mientras el PSOE gobernaba con Zapatero y estaba negociando los fondos para los agricultores y ganaderos españoles, Zapatero y su ministro se fueron a dormir literalmente y vinieron a España con 1.500 millones de euros menos" en esta materia, con el PP en el gobierno "Arias Cañete y Tejerina no se fueron a dormir sino que trabajaron hasta la madrugada y vinieron a España" con "más" millones.



De igual modo, la 'popular' ha dicho que su partido se compromete a "batallar" los fondos estructurales europeos que llegarán a Extremadura y a España.



INFRAESTRUCTURAS



Por otra parte, en materia de infraestructuras, ha defendido que los extremeños "necesitan" gobiernos del PP a nivel local, regional y europeo para propiciar las "oportunidades de empleo e inversión" a través de las infraestructuras que necesita, ha dicho, la comunidad.



En este sentido, ha incidido en que el PP "jamás" va a "abandonar" a Extremadura en cuestión de infraestructuras, hasta "hacer que el AVE llegue a Extremadura" y que ésta disponga de los trenes de cercanías que los ciudadanos merecen, ha dicho.



"Nosotros jamás vamos a abandonar Extremadura, y con nosotros (el PP) en Europa, en la Junta y en el ayuntamiento vamos a hacer que el AVE llegue a Extremadura y que tengáis los trenes de cercanías que merecéis como cualquier otro español", ha espetado.



PROYECTOS POLÍTICOS



Finalmente, ha apuntado también que de cara al 26M "sólo hay dos proyectos políticos", en concreto, el del PP que "funciona" y está basado "en el crecimiento económico, el empleo, el mundo rural, la agricultura, la ganadería, las oportunidades entre mujeres y hombres"; y el del PSOE que "lamentablemente nunca funciona" y que "siempre lleva a las crisis económicas, a las colas en las oficinas de desempleo".



Además, ha indicado que en los comicios del próximo domingo está en juego que "España continúe estando en el puente de mando de Europa, que España sea relevante en Europa y en el mundo, que España no quede aislada de la política internacional".



"Con el PP siempre España ha estado en el puente de mando de Europa, como lo hemos demostrado con la Política Agraria Común", ha espetado Dolors Montserrat, quien ha añadido que por el contrario cuando el PSOE llega a los gobiernos "España queda aislada y pasa a ser irrelevante en la política europea e internacional", motivo por el cual a su juicio "no" se puede dejar "en manos" de los socialistas los ejecutivos a nivel local, autonómico y europeo.