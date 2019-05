Pedro Duque aboga por políticas para "redistribuir la riqueza a las generaciones futuras"

Ep.



El ministro de Ciencia, Innovación, y Universidades, Pedro Duque, ha defendido que "ahora tocan" las políticas de redistribución de la riqueza "entre los que se han enriquecido con la crisis y los que han tenido mucha menos suerte", así como aquellas para "redistribuir la riqueza a las generaciones futuras".



"Tenemos ahora que poner dinero para que haya buenas escuelas, buenas universidades, para que se invierta en Ciencia, en Innovación, para que las siguientes generaciones tengan donde trabajar y tengan unos sueldos mucho mejores y unas condiciones mucho mejores", ha valorado Duque, para quien ahora se tiene "esa oportunidad" y es "necesario" que las administraciones de los diversos niveles "se hablen y estén en consonancia unas con otras".



En su visita a la ciudad de Badajoz acompañado del candidato del PSOE a la alcaldía de la capital pacense, Ricardo Cabezas, el ministro ha reconocido al respecto que "no" ha "encontrado" que vayan a tener "absolutamente ningún problema" si Cabezas es el próximo alcalde de la localidad. "De hecho, vamos a tener muy buena sintonía", ha barajado.



Al mismo tiempo, Duque se ha mostrado "encantado" de visitar a Cabezas "en su afán por convertirse en alcalde de Badajoz" y, tras recordar que en su área miran hacia el futuro, la educación de los jóvenes en la Universidad, la Ciencia, la Innovación, las nuevas empresas y los nuevos trabajos, ha explicado que ha "visto un proyecto entusiasta de renovación de la relación entre el ayuntamiento y sus barrios y sus personas" y "sobre todo" con "visión de futuro".



"LOS PROYECTOS DE LA GENTE"



En su intervención ante los medios, el ministro ha recordado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tenido "ya una experiencia de llevar los asuntos del Gobierno de España" y están "muy orgullosos" del trabajo desarrollado, "revalidado ahora ya con los votos de los ciudadanos" y sobre lo cual ha señalado que cuentan con "la capacidad de ver los proyectos de la gente y decidir cuáles son los que parecen que sean más sensatos y de mayor valor, a futuro sobre todo".



Natural de Badajoz y también sus padres o "muchos" de sus abuelos, el astronauta, político e ingeniero aeronáutico también se ha referido a esta ciudad a la que "hace mucho" que no acude "como pasa con muchísimas personas que provienen de Badajoz se fueron y nunca más volvieron" y ha sostenido que uno de los objetivos que se debería tener en los gobiernos que vendrán a partir de ahora en España es "expandir más" la excelencia en Ciencia, en Innovación y en Educación Universitaria por el país para aprovechar "mejor los talentos".



"Unos cuantos años está claro que deberíamos apostar, sobre todo y mucho, por el futuro", ha continuado, para apuntillar que, si España va a seguir creciendo más que en el resto de Europa, se debe aprovechar "bien" y "utilizar el dinero para pensar en el futuro".



EDUCACIÓN PÚBLICA, UEX Y 'SMART CITY'



Por su parte, Ricardo Cabezas ha destacado que la visita de Pedro Duque es "muy especial" y ha comentado que va a departir con el rector de la Universidad de Extremadura y conocer de primera mano el funcionamiento de la Universidad de Extremadura o pasar un rato con todos aquellos empresarios y profesores universitarios en el Parque Científico y Tecnológico, además de visitar un taller de robótica en el colegio público General Navarro.



Con la presencia de Duque en este centro escolar, ha agregado, ponen en valor esa educación pública "de calidad" y, "sobre todo", a los alumnos involucrados "en este mundo tan interesante y tan necesario como es el de la robótica", a la vez que ha querido trasladar al ministro como candidato a la alcaldía que espera sea "la primera y muchas visitas más" que realice a la ciudad.



"Necesitamos ese empuje en innovación, en desarrollo, que durante los 24 años de gobierno de Partido Popular nos hemos quedado estancados", ha hecho hincapié Cabezas, quien ha apuntado que, cuando se habla del proyecto 'Smart City', "supone hablar de ciencia ficción" porque la ciudad lleva desde el 2014 para implantar semáforos inteligentes o para contar con APP para saber cuándo se organizan las fiestas de Interés Turístico, su programación o lo que demandan ciudadanos y turistas para tener "información en tiempo real" y "con antelación para organizar su planificación y su viaje".



Ha comentado, igualmente, que Badajoz cuenta con un Parque Científico Tecnológico con "muchas" empresas o con jóvenes emprendedores y ha considerado que, desde el ayuntamiento, "no" se le está "prestando atención", así como que "lo más importante" es la Universidad de Extremadura (UEx), cuyo campus universitario pacense tiene 10.000 alumnos.



"Nadie es consciente de que Badajoz es la ciudad universitaria más importante del suroeste ibérico peninsular y no le sacamos partido, este candidato a la alcaldía va a promocionar la Universidad de Extremadura, vamos a firmar convenios y protocolos de relaciones porque entendemos que la universidad tiene mucho que aportar al Ayuntamiento de Badajoz y a la ciudad de Badajoz", ha concluido Cabezas, para quien "no" se puede "desaprovechar más, ni un minuto más, este valor añadido que tiene nuestra ciudad".