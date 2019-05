Vara tacha de "situación anómala" que haya "diputados electos" en Las Cortes

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha calificado como "situación anómala" el hecho de que haya políticos presos independentistas ocupando escaños en Las Cortes, y ha manifestado que espera que los políticos puedan atender "los problemas de la gente" y no los propios.



"Cuando menos es una situación anómala, no estábamos acostumbrados a que hubiera diputados electos que fueran a hacerse cargo de su acta de diputados procedentes de la cárcel", ha espetado.



A preguntas de los periodistas en Mérida sobre este asunto dado que este martes se constituyen el Congreso y el Senado, Vara ha añadido que "esto no es una cuestión que sea responsabilidad ni del país ni del resto de organizaciones, es de alguien que decidió un buen día saltarse la ley".



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico, el regidor extremeño ha indicado que "la Justicia ha actuado como actúa siempre contra quienes se saltan la ley" los cuales, ha dicho, "no pueden tener más derechos que nadie pero tampoco menos" y, por esa razón, el Tribunal Supremo "ha estimado necesario que puedan tomar posesión de sus actas de diputados", ha apuntillado.



"Vamos a ver cómo se desarrolla la mañana y si en algunas ocasiones se produce algún tipo de comportamientos esperpénticos; pero en fin, yo creo que es algo ya a lo que nos vamos acostumbrando", ha manifestado.



A este respecto, Vara ha subrayado que "lo importante es que se constituyan" tanto el Senado como el Congreso, "que se inicie la legislatura" y que "se conforme un Gobierno" para que "España pueda mirar a los problemas de los españoles".



"Que podamos dejar de mirar a los problemas de los políticos para que podamos mirar a los problemas de la gente", ha concluido el presidente extremeño.