Morales destaca una "agresiva" rebaja fiscal como la medida estrella de VOX en Extremadura

Concretamente, ha anunciado una "agresiva" rebaja fiscal apoyada en tres pilares como son la administración "fácil", el empleo y la agricultura y ganadería, como la medida "estrella" del programa electoral de la formación que preside Santiago Abascal de cara a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo.



"Queremos suprimir los impuestos de Patrimonio, de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados, repito suprimir, nada de bonificar y otras cosas que llevan otros partidos", ha especificado Morales, que ha señalado también una bajada del 5 por ciento del tramo autonómico del IRPF a todos los extremeños y el 8 por ciento las cargas fiscales en aquellas zonas más despobladas de Extremadura, así como que, con VOX en el gobierno, no van a poner "ningún nuevo impuesto autonómico más".



Así lo ha manifestado, acompañado de las números cuatro y cinco de la lista de VOX a la Asamblea de Extremadura por Badajoz, Amparo Gómez-Landero y María Soledad Belén Giralt, en una rueda de prensa en Badajoz en la que Morales ha presentado el programa electoral de VOX para los comicios autonómicos, que lleva por lema 'Tu voz en Extremadura' y que "ha nacido" tras una "escucha activa" de varios meses a sectores como agricultores, ganaderos, empresarios o autónomos.



En relación a las medidas contempladas en dicho programa, ha recordado que uno de los objetivos de VOX a nivel nacional y en el que han querido poner el "énfasis" en la región extremeña es "poner encima de la mesa el debate de la cesión de competencias" como la Sanidad, dado que "desgraciadamente Extremadura no tiene capacidad económica para sostener esta competencia", o la Educación.



"No puede ser que la Asamblea de Extremadura legisle, como ha legislado hace muy poco, con una ley para poner aire acondicionado en todos los colegios sabiendo que no tenemos dinero para hacerlo, queda muy bonito de cara al pueblo que queremos poner aire acondicionado ¿pero de dónde si no hay capacidad económica para afrontarla?", se ha preguntado Morales, que propone crear una Consejería de Agricultura y Ganadería y otra de la Familia.

UNA ADMINISTRACIÓN "ÁGIL"

Para Juan Antonio Morales, una administración "fácil" vertebra el proyecto de VOX en la región, que entiende que "la administración no puede ser el problema para el funcionamiento de Extremadura", una región que como les han trasladado en las reuniones con distintos sectores es "un tapón normativo y administrativo de mucha burocracia, muy pesada, que ralentiza el funcionamiento de la maquinaria de Extremadura".

Ante ello, VOX propone facilitar las tareas administrativas y una administración "que oiga, que acompañe y que confíe en el emprendedor" y tanto en el comienzo de su actividad como en el desarrollo o en los"problemas y avatares que puedan tener".

Otro "pilar fundamental" es el empleo, que según Morales "quien lo crea son los empresarios y los autónomos y no la administración" y que ha apostado por su creación eliminando la burocracia, facilitando que los inversores "tengan una atracción en Extremadura y permita que hagan las inversiones aquí para crear empleo", junto con la citada rebaja fiscal o un plan de colaboración público-privada para el acompañamiento del desempleado a su nuevo puesto de trabajo.

Además y en lo que a agricultura y ganadería se refiere, "principal motor de Extremadura", ha anunciado la creación de una Consejería de Agricultura y Ganadería "específica y no el circo que tenemos ahora mismo montado", junto a otras medidas como potenciar la participación del mundo rural en las mesas y órganos consultivos de la administración, la modernización de las explotaciones agrarias, un "plan de choque" para la bajada de los costes de producción agroganaderos o revisar el decreto por el que se regula la Red Natura 2000 en Extremadura.

SALUD Y EDUCACIÓN

En materia de Salud, Juan Antonio Morales ha criticado las listas de espera "impresionantes" y la "enorme" falta de profesionales y ha planteado la aplicación de un plan "agresivo" de choque para reducir las primeras y un nuevo plan de recursos humanos del SES, junto a una estrategia destinada a la mejora de las condiciones laborales y la sobrecarga asistencial de los trabajadores sanitarios en Atención Primaria o incentivar a los médicos jóvenes para que ocupen plazas vacantes en los municipios y hospitales rurales.

En relación a la Educación, VOX propone la libre elección de colegio y el cheque escolar "para devolverle a los padres una auténtica libertad para elegir la educación de sus hijos" o un 'Pin parental' y autorización "expresa" con el objeto de que se necesite un "consentimiento" de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos, morales o sexuales.

De igual modo, VOX plantea la creación de una nueva consejería de la Familia, apoyar iniciativas para que las bajas relacionadas con la maternidad supongan coste cero para la empresa o animar a los entes locales y ayuntamiento para que apliquen una reducción "mínima" del 50 por ciento en el IBI para las familias con hijos y su exención para las numerosas. "O promocionamos la familia o yo no sé quién se va a hacer cargo del estado de bienestar que tenemos en este momento en España en los próximos años", ha defendido.

Finalmente, Morales ha citado un plan integración de las personas con discapacidad, el apoyo a las personas más vulnerables con un 'Estatuto de la dignidad de la persona en situación de vulnerabilidad', y "acabar" con las listas de espera en Dependencia en el primer año porque "no puede ser que los problemas que tiene la Dependencia sean los recursos de Extremadura".

PACTOS ELECTORALES

Por último y preguntado por si estaría dispuesto a un gobierno "a la andaluza" entre PP, Ciudadanos y VOX, el candidato de esta última formación a la presidencia de la Junta ha reconocido que "no" descarta "nada" pero que, en todo caso, sería él quien le pediría al candidato 'popular', José Antonio Monago, quien le apoyara dado que, según ha asegurado, "VOX va a sacar más votos que el Partido Popular, de hecho, aquí en Extremadura".

"Los militantes del Partido Popular no van a votar a José Antonio Monago, van a votar a un servidor que es el que defiende la derecha social de Extremadura, que desgraciadamente los del Partido Popular han perdido", ha recalcado Morales, que "no" tiene "ningún inconveniente" en "llegar a acuerdos" con Ciudadanos y el PP, pero "por supuesto no con quienes han llevado a Extremadura al desastre económico" y "menos con los comunistas de Podemos".