Monago reivindica que Extremadura debe mirar a Europa "todos los días del año"

El líder y candidato del PP de Extremadura a presidir la Junta, José Antonio Monago, ha reivindicado que la región "tiene que mirar a Europa todos los días del año para hallar respuestas a sus desafíos", ya que no se puede conformar con "recordar a Europa solo una vez al año".



Así pues, con motivo de la entrega del Premio Carlos V, Monago ha defendido que "es más urgente que nunca" que Extremadura cuente con una Agenda Europea "ambiciosa", que le "otorgue una voz propia en Bruselas".



"Tenemos que ser líderes en el diseño de proyectos para combatir la despoblación y solo la excelencia y la presencia en Europa nos va a permitir ser verdaderamente competitivos para conseguir fondos que redunden en beneficios para los extremeños", ha apuntado.



De este modo, ha hecho referencia a su apuesta de preparar a Extremadura para el Objetivo 21/27 con una Agenda Europea integral, que permita que la comunidad autónoma tenga "presencia especializada" en Bruselas, a través de la transformación de la actual Oficina de Extremadura en una Secretaría General de Activación.



A su vez, tal y como ha recordado, habilitará también una Oficina Europea en Extremadura para informar y formar a municipios, mancomunidades, grupos de acción local, particulares y empresas; y pondrá en marcha un centro de captación de proyectos europeos, extendiendo, además, el Gabinete de Iniciativas Transfronterizas a Badajoz, para capitanear desde allí estrategias conjuntas con Portugal, según ha informado el PP en una nota de prensa.



"No podemos seguir viviendo de espaldas a Europa, ni podemos seguir perdiendo oportunidades", ha comentado el líder del PP, quien ha criticado que, en esta legislatura, el gobierno de Fernández Vara "ha renunciado a los recursos económicos del mecanismo 'Conecta Europa' que es el mecanismo europeo más importante para la financiación de redes de transporte".



"Es inadmisible que, en cuatro años, el gobierno de Fernández Vara ha sido incapaz de atraer un solo euro para garantizar nuestra conectividad", ha dicho, quien ha lamentado "la pasividad" de la Junta "por no hacer ni siquiera el intento de competir por estos fondos".



"Competir y perder es triste, pero ni siquiera intentar ir en busca de esas inversiones es insultante", ha considerado el líder de los 'populares' extremeños .



Tal y como ha señalado, durante su gobierno, Extremadura captó hasta 7 millones de euros de este mecanismo para darle un "impulso decidido" a la Plataforma Logística del Suroeste Europeo.

"En 2016, cero; en 2017, cero; en 2018; cero, ese es el saldo de una legislatura tirada a la basura", ha señalado Monago.



Por tanto, a su entender, "es el momento de romper con este inmovilismo que nos mantiene a la cola de todo", ha comentado el candidato del PP, quien ha insistido en que tiene una "hoja de ruta clara y ambiciosa" para que "Extremadura cuente en Europa y Europa cuente en Extremadura.

"La vocación europeísta del Premio Carlos V es el principal recordatorio de que somos en Europa o no somos", ha concluido.