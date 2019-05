ADICAE hace un llamamiento a los más de 5.500 extremeños afectados por Forum y Afinsa

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) Extremadura ha hecho un llamamiento a los más de 5.500 extremeños afectados por el fraude filatélico de las sociedades Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza para que participen en las concentraciones convocadas en Cáceres y Badajoz para reclamar una solución trece años después del fraude.



En concreto, la asociación reclama "una solución extraordinaria para un problema extraordinario, una vez que la vía penal no ha resuelto el resarcimiento a los afectados".



Así pues, con motivo del aniversario de la estafa este jueves, 9 de mayo, Adicae ha convocado para el sábado dos concentraciones en Cáceres y Badajoz en apoyo a una gran manifestación que se celebrará en Madrid. Ambas están previstas para las 12:00 horas, la de Cáceres, en la Avenida Virgen de la Montaña, 3; y la de Badajoz, en la Avenida de Huelva, 2, junto al Incoex.



Además de estos actos, ADICAE Extremadura ha organizado este jueves una asamblea en Plasencia a las 17:00 horas en la Asociación de Vecinos del Pilar (C/ San Antón s/n), y el viernes, 10 de mayo, tres asambleas informativas para los afectados por el fraude.



Las reuniones serán a las 17:00 horas en las sedes de Cáceres (Av. Virgen de Guadalupe, 8, 1ºB), Badajoz (C/ Fernando Garrorena, 6, entreplanta, oficina 6) y Villanueva de la Serena (Centro Educativo, C/ Camino de Magacela, 10).



Cabe recordar que los tres fraudes afectaron en Extremadura a un total de 5.525 personas (3.121 en el caso de Fórum Filatélico, 2.204 en el caso de Afinsa y alrededor de 200 en Arte y Naturaleza) y defraudaron más de 66 millones de euros (41 millones, 24 millones y 450.000 euros, respectivamente). A nivel nacional, los afectados fueron más de 500.000 y el fraude de 5.400 millones de euros.



Adicae reivindica en este aniversario la agilización de la liquidación de Fórum y Afinsa, ante "una situación inaceptable sin respuesta eficaz que desacredita a la justicia y al propio Estado de Derecho". Además, la asociación considera que "es urgente desbloquear los procedimientos para propiciar así más devoluciones lo antes posible y acercar el resarcimiento a las familias afectadas", tal y como informa en una nota de prensa.



Una vez más, Adicae reclama la solución política aprobada en el Congreso de los Diputados en el año 2014 en la que se instaba al Gobierno central a intervenir en los procedimientos concursales, comprando a los afectados los derechos de cobro que tienen a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO).



Cabe destacar que esta asociación es en la actualidad la "única" que a nivel estatal defiende a los afectados por los fraudes de Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza después de que las "múltiples plataformas de afectados por el fraude abandonaran la lucha", concluye.