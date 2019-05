Los viajeros en establecimientos turísticos extrahoteleros suben un 13,3% en marzo

Rd./Ep.

Durante el pasado mes de marzo, se alojaron 35.931 viajeros en establecimientos turísticos extrahoteleros un 13,3% más que en el mismo mes del año anterior (en España bajan un 11,7%), según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el número de pernoctaciones se situó en 68.706, un 8,8% menos que en 2018 (-12,6% a nivel nacional).

A su vez, el turismo rural aumenta interanualmente en viajeros (20,9%) y baja en pernoctaciones (-4,7%) en este mes. Mientras tanto, la estancia media se sitúa en 1,94 días, un 21,5% menos que la del mismo mes de 2018.

A su vez, los viajeros residentes en España representaron el 90% del total de viajeros recibidos y de las pernoctaciones, tal y como informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Igualmente, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura subió respecto al mismo mes de 2018 un 0,6% y las pernoctaciones bajaron un 14,4%; la estancia media se reduce interanualmente un 15%. Respecto al origen, el 67% de los viajeros en acampamentos tenían la residencia en España.

En los apartamentos turísticos extremeños aumenta el número de viajeros (7,9%) y se reducen las pernoctaciones (-9,3%). La estancia media baja un 16% en este mes. Respecto al origen de los viajeros, el 91% eran viajeros residentes en España.

Finalmente, las pernoctaciones en albergues bajan un 38,2% en este mes respecto a las registradas en marzo de 2018. El número de viajeros se reduce un 5,8% y la estancia media un 34,3% en tasa anual.

DATOS NACIONALES



A su vez, a nivel nacional, las pernoctaciones realizadas en España en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural) han alcanzado los 6,8 millones en marzo, lo que supone un descenso del 12,6 por ciento frente al mismo mes de 2018, según los datos provisionales difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Este descenso se debe a la disminución en un 29,8 por ciento de las pernoctaciones realizadas por los residentes y a la caída en un 2,7% de las efectuadas por los extranjeros. La estancia media ha sido en marzo de 4,6 pernoctaciones por viajero.



En marzo, 785.099 viajeros residentes en España han realizado más de 1,98 millones de pernotaciones en alojamientos colectivos extrahoteleros, que se suman a las 4,1 millones de pernoctaciones realizadas por 559.290 viajeros del resto de Europa y a las 712.589 pernoctaciones contabilizadas por 124.162 viajeros del resto del mundo.



Durante el primer trimestre del año, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros han retrocedido un 6,9% respecto al mismo periodo de 2018.



CAEN UN 7,1% EN APARTAMENTOS



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos han descendido un 7,1% en marzo, fundamentalmente por la caída de las de los residentes, con un retroceso del 21,6%, mientras que las de los residentes han bajado un 3,1%. La estancia media ha disminuido un 2,4% respecto a marzo de 2018, situándose en 5,8 pernoctaciones por viajero.



El índice de precios de apartamentos turísticos (IPAP) ha aumentado un 0,6% en marzo en comparación con el mismo mes de 2018.



En marzo se han ocupado el 34% de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, un 4,1% menos que el tercer mes de 2018. El grado de ocupación en fin de semana se ha situado en el 37,2%, con un descenso del 3,2 por ciento.



Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos han supuesto el 81,5% del total. Reino Unido ha continuado siendo el primer mercado emisor, con más de 1,1 millones de pernoctaciones, un 1,7% más que en marzo del año anterior, seguido del mercado alemán, con 509.974 pernoctaciones, un 8,6% menos.



Canarias ha sido el destino preferido en apartamentos, con más de 2,5 millones de pernoctaciones, un 6,2% menos. También es la región que alcanza el mayor grado de ocupación (83%) en los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la isla de Gran Canaria ha sido el destino preferido en esta modalidad de apartamentos, con 890.767 pernoctaciones. La isla de Lanzarote alcanza la mayor ocupación, del 89,9% de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones han sido San Bartolomé de Tirajana, Arona y Mogán.



BAJA MÁS DE UN 25% EL TURISMO RURAL



Por su lado, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural han bajado un 25,4% en marzo tras reducirse las pernoctaciones de residentes un 27,6% y las de no residentes han descendido un 15,4 por ciento.



En lo que respecta a los precios, el índice de precios de alojamiento en turismo rural (IPTR) ha aumentado un 0,3% en marzo. El grado de ocupación de las plazas ofertadas ha alcanzado el 12,7%, con un descenso del 24,9% respecto a marzo de 2018, mientras que la de los fines de semana se ha situado en el 26,5%, con una bajada anual del 13 por ciento.



Por comunidades autónomas, Castilla y León ha vuelto a repetir como el destino preferido a pesar de registrar un 23% menos de pernoctaciones, hasta un total de 119.093. No obstante, Canarias ha sido la que ha alcanzado el mayor grado de ocupación, con el 36,7% de las plazas ofertadas.



Por zonas turísticas, la isla de Mallorca ha sido el destino preferido, con 45.072 pernoctaciones. El Parque Natural de Corona Forestal alcanza la mayor ocupación, con el 43,5% de las plazas ofertadas.



TAMBIÉN CAEN EN CAMPINGS



Las pernoctaciones en campings han registrado un descenso del 21,7% en marzo respecto al mismo mes de 2018, con una caída del 43,5% de las de residentes y una leve bajada del 0,7% de las de no residentes.



Los precios en campings (IPAC) se han contraído un 0,7% en marzo en tasa interanual. Se han ocupado el 36% de las parcelas ofertadas, un 5,7% menos que en el mismo mes del año pasado, mientras que el grado de ocupación por parcelas en fin de semana ha alcanzado el 37,6%, con un descenso anual del 5,5 por ciento.



El 64,7% de las pernoctaciones en campings las han realizado viajeros no residentes, con Reino Unido como primer mercado emisor, con el 32,8% del total de las pernoctaciones realizadas por extranjeros, un 2% menos que en marzo de 2018.



La Comunidad Valenciana ha sido el destino preferido en campings, con 650.285 pernoctaciones, un 10,6% menos. Esta comunidad también es la que alcanza el mayor grado de ocupación, con el 66,6% de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca es el destino preferido para acampar, con 322.734 pernoctaciones, y una ocupación del 79,2% de las parcelas ofertadas. Los puntos turísticos con más pernoctaciones son Benidorm, Cartagena y Cabanes.



DESCENSO EN ALBERGUES



Las pernoctaciones en albergues han registrado en marzo un descenso del 6,1%, con una caída del 14,8% en residentes mientras que las de no residentes han repuntado un 16,5 por ciento. Se han ocupado el 28,3% de las plazas, un 3,9% menos que en marzo de 2018. El grado de ocupación en fin de semana alcanza el 32,1%, un 9,3% menos.



Por comunidades, Cataluña ha sido el destino preferido, con 71.067 pernoctaciones, un 5,3% más que en marzo de 2018. La Comunidad de Madrid ha sido la región con el mayor grado de ocupación, con el 63,9% de las plazas ofertadas.