Monago recuerda que un partido de "centro" como la UCD "nunca pactó" con el PSOE

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha indicado sobre la posición de Ciudadanos (Cs) ante la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno que un partido de "centro" como la UCD "nunca pactó" con el PSOE.



Así se ha referido -en alusión a Ciudadanos- sobre que "algunos" dicen que "no" van a apoyar al socialista Pedro Sánchez en Madrid, pero "están dispuestos a apoyar a otros en comunidades y ayuntamientos, y se dicen de centro".



En este sentido, Monago ha pedido que haya "claridad" en el voto durante la próxima campaña electoral, porque el voto "no es un préstamo gratuito para que luego hagan lo que les dé la gana".



De este manera se ha pronunciado el 'popular' la pasada tarde durante la presentación de Inés Rubio como candidata del PP a la Alcaldía de Trujillo (Cáceres).



CAMPO



Por otra parte, el presidente del PP regional ha defendido también que es preciso seguir haciendo "atractivo" el campo extremeño para poder "fijar" población, "encarar el siglo XXI" y "dar la vuelta a las estadísticas".



Ha incidido, al respecto, en la necesidad de "revertir" el "principal problema" de la región, que es según ha dicho la despoblación, con "nuevas" medidas como la estrategia 'Innova Agro' presentada recientemente en Trujillo por los 'populares', tal y como informa en una nota de prensa el PP autonómico.



En esta línea, ha subrayado que la agricultura y la ganadería "fijan población" y hacen que sea un poco más difícil irse de los pueblos; y ha incidido en que en "un lugar donde se produce y se produje bien" como es Extremadura, es "clave" modernizar el campo para seguir fijando población en el entorno rural, donde la agricultura y la ganadería ha dado "tanto" en la historia, en el presente y "tiene que seguir dando en el futuro".



Por otra parte, el líder del PP en la comunidad ha calificado también los últimos datos de empleo como "muy malos" para Extremadura porque al final "no converge con la media nacional" y sigue siendo "líder" en paro en España, mientras que la afiliación "no crece como tenía que crecer", y el empleo que se crea "es precario".



"Son contratos con retribuciones muy bajas, muchos de ellos son contratos públicos que terminan cuando pasan las elecciones", ha explicado.



Al respecto, Monago ha aseverado que hay cada vez "más" clases pasivas y "menos" gente trabajando, y en definitiva "esta realidad pone de relieve que hay dificultades para mantener servicios básicos esenciales como la sanidad, la educación o la dependencia", añade.



"Hay que frenar el principal problema que tiene Extremadura y el principal problema es la despoblación", ha insistido el presidente del PP, que ha recordado que se prevé que para 2030 se vayan 70.000 personas. "Si esto pasa, no habrá futuro", sentencia.