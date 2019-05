C's apuesta por una reforma "de calado" del mercado laboral extremeño

El secretario de Programas y candidato número 1 de Ciudadanos a la Asamblea de Extremadura por Badajoz, David Salazar, ha defendido, ante los datos del paro conocidos este lunes, la "necesidad" de poner en marcha una reforma "de calado" del mercado laboral y "eliminar" la temporalidad y la dualidad del mercado laboral en la región.



Así pues, tras incidir en que desde su partido se alegran "cada vez que un extremeño encuentra trabajo", ha añadido en todo caso que con los datos conocidos este lunes se constata que "los problemas del mercado laboral extremeño continúan siendo los mismos, una excesiva temporalidad y una excesiva dualidad entre las condiciones de trabajo", ha subrayado.



"Los extremeños encuentran trabajo en los meses de Semana Santa, verano, rebajas y después vuelven a ingresar en las listas del paro cuando finalizan esas campañas", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "esto provoca que aumente el resto de meses con lo cual el balance a final de año por desgracia normalmente suele ser estable".

"Seguimos en el entorno de los 100.000 parados, lo que perjudica seriamente a nuestra región", ha advertido, tal y como indica Ciudadanos en una nota de prensa.



Además, ha indicado que se mantiene el "problema" de la "excesiva dualidad" que existe entre tener un "buen" trabajo y personas que están "constantemente entrando y saliendo del mercado laboral"; y ha añadido que por ello Ciudadanos considera que es "fundamental" aplicar reformas "de más calado, no fiarlo todo al simple mercado como ocurre ahora", ha defendido.



REFORMA DEL SEXPE



Para ello, ha explicado que su partido reformará el Sexpe, "para que no sea un elemento donde los extremeños sólo van a firmar y donde no encuentran trabajo". "Tiene que ser capaz de dar respuesta a los desempleados y resolver problemas de empleo a quienes lo buscan, porque actualmente encuentran empleo en los portales de Internet. El Sexpe debe realizar esa función, y ahora no lo hace", ha incidido Salazar.



También ha indicado que su partido impulsará el cheque de formación "para que sean los propios desempleados los que decidan dónde invertir el dinero de su formación y no desde las administraciones imponérselo"; así como que "para los autónomos se implementará una tarifa plana de hasta dos años para ayudarles a emprender, para ponerles fáciles las cosas en ese periodo".



Asimismo, el secretario de Programas de Ciudadanos en la región ha resaltado que también hay medidas para los jóvenes que no tienen trabajo, ya que "más del 50 por ciento se marchan de la región".



"Apostamos por el contrato único indefinido desde el primer día pero también por el complemento salarial para que tengan un sueldo digno y en esos primeros momentos en los que ponen en marcha su vida profesional se les haga mucho más fácil integrarse en el mercado laboral y tener un proyecto de vida independiente", ha apuntado.



"Nos alegramos también de que el PSOE por fin esté entendiendo que las mejores medidas son las de Ciudadanos, ayer ya hablaron de que van a adoptar lo que proponíamos como la mochila austriaca, y ya empieza a mirar con otra cara el contrato único. Creemos que por ahí pasa la solución al mercado laboral extremeño", ha concluido Salazar.