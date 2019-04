Trabajadores 'Ambulancias Tenorio' llaman al SES y a empresa a una mediación previa huelga

Los trabajadores de 'Ambulancias Tenorio' llaman al Servicio Extremeño de Salud (SES) y a la empresa a una mediación previa a convocatoria de huelga, ante "incumplimientos reiterados" en materia laboral.



En concreto, los comités de empresa de 'Ambulancias Tenorio' en Extremadura, ante "los incumplimientos reiterados" en materia laboral, y ante la "negativa" de la empresa a "ponerle solución", apuntan que "no" han visto "otra salida para desbloquear la situación" que la de "llamar a un acto de mediación-conciliación tanto a empresa como al Servicio Extremeño de Salud".



En nota de prensa, los comités de empresa explican que "a día de hoy se ha presentado escrito en la Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura solicitando mediación preceptiva previa a huelga", y añaden que dicha huelga "se iniciaría en una fecha cercana y de manera indefinida si no hay avenencia de las partes".



Los trabajadores de la empresa hacen, también, un llamamiento a la población buscando el "apoyo" de la misma, ya que son "conscientes" de que "los usuarios del servicio del transporte sanitario terrestre son tan damnificados" como ellos "si no más".



Al respecto, explican que los motivos que les han llevado a dar este "paso" son "el incumplimiento sistemático del convenio colectivo y otras normas laborales, así como el incumplimiento de los pliegos de condiciones del contrato que la empresa tiene suscrito con el Servicio Extremeño de Salud para que preste el servicio del transporte sanitario público".



Ambos "incumplimientos", según indican, se reflejan en una "insuficiencia de plantilla y de medios materiales" que "están provocando excesos de jornada, llegando hasta duplicar las jornadas legales, y también que el trabajo a realizar no se haga en unas condiciones de seguridad e higiene adecuadas".



Todo esto "repercute directamente" en los usuarios del servicio del transporte sanitario, que "ven todos los días cómo las rutas que realizan se alargan y los tiempos de espera se eternizan en muchas ocasiones innecesariamente debido a la escasez de ambulancias y trabajadores", advierten.



SILENCIO DE LA ADMINISTRACIÓN



Para el comité de empresa, además, es "absolutamente intolerable" el "silencio" de la Administración regional, "conocedora de todos los hechos y del perjuicio al que se está sometiendo a la ciudadanía, a la que se presta un servicio deficiente en el caso de los usuarios, y a la que se somete a una alta precariedad laboral en el caso de los trabajadores", apuntan.



En este último aspecto le recuerdan a la Administración que "hace ya varios meses asumió el compromiso de la disminución progresiva de contratos en prácticas hasta su erradicación", contratos que --añaden-- "más allá de eso su número ha ido en aumento".



De este modo, el comité de empresa advierte de que, si bien "este problema existe desde que la empresa Ambulancias Tenorio comenzó a prestar servicio en la región", se ha "acrecentado" desde que "en diciembre de 2018 la empresa realizó una supuesta reestructuración empresarial que tuvo como consecuencia el despido injustificado de decenas de trabajadores" sobre los que ahora piden su "readmisión", así como la realización de "nuevas contrataciones".



Finalmente, también exigen la adquisición de medios que les permitan prestar el servicio que la ciudadanía "demanda, paga y merece", aseveran.