Extremadura contará con 39,3 millones para Plan Desarrollo Urbano Sostenible

Ep

El Ejecutivo Central, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado un Real Decreto por el que se amplía en 507 millones de euros el presupuesto de las ayudas que destina el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para la ejecución de actuaciones que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en municipios y ciudades.



Con la ampliación presupuestaria, estas ayudas comunitarias, conocidas como Programa de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) y destinadas a entidades locales, pasan a contar con una financiación total de 987 millones de euros --de los que Extremadura recibirá 39.302.758 euros-- y alcanzan, así, la cifra programada para el periodo 2014-2020 en el Programa Operativo Feder Plurriregional de España, informó el Ministerio para la Transición Ecológica.



Con más de 500 proyectos financiados desde 2014, el programa DUS, coordinado en España por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), ha conseguido un alto grado de participación en todo el territorio nacional, aunque algunas autonomías todavía no han alcanzado todo el potencial de ejecución de proyectos para el periodo 2014-2020 y, por esta razón, los 507 millones adicionales, que se suman a los 480 millones ya movilizados en el Real Decreto 616/2017, están especialmente destinados a estas regiones.



Así, la nueva partida se destina a esas regiones que no han alcanzado todo el potencial de ejecución de proyectos: Extremadura, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias, Melilla, Galicia y Comunidad Valencia.



En el resto de regiones, la convocatoria permanece abierta con los fondos ya asignados en el real decreto inicial, pues hay aún algunas comunidades autónomas que no han agotado sus presupuestos y pueden continuar solicitando ayudas.



MÁS DE 713 MILLONES A MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA



Teniendo en cuenta los proyectos presentados, 713,551 millones de euros se destinarán a medidas de ahorro y de eficiencia energética en edificaciones e infraestructuras, fundamentalmente renovaciones de instalaciones de alumbrado municipal y rehabilitación energética de edificios y dotaciones públicas; 121,629 millones de euros se centran en iniciativas de movilidad urbana sostenible; y 151,972 millones de euros a la promoción de energías renovables, incluyendo instalaciones de autoconsumo.



Por regiones, Andalucía, con 417,813 millones de euros será el principal destinatario del importe total de 987 millones de euros de las ayudas; seguido de Galicia, con 154,408 millones de euros; Comunidad Valencia (120,503 millones de euros), Castilla-La Mancha (95,976 millones de euros) y Canarias (35,141 millones de euros).



Además de aumentar la dotación presupuestaria del Fondo DUS, la normativa ampliará el campo de actuación de las ayudas que, hasta el momento, estaban destinadas a municipios con poblaciones inferiores a 20.000 habitantes y tenían un límite de inversión por proyecto de un millón de euros. Ambas restricciones se eliminan, lo que favorecerá que se puedan poner en marcha iniciativas de mayor envergadura y en localidades de mayor población.