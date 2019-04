Monago afirma que el PSOE es "el que pone en peligro las pensiones" en Extremadura

El presidente del PP de Extremadura y candidato a la Presidencia de la Junta, José Antonio Monago, se ha pronunciado de esta forma este lunes en la localidad pacense de Villanueva de la Serena, donde ha participado en la presentación de Manuel Lozano como candidato del PP a la Alcaldía, en un acto en el que también ha participado el cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Badajoz, Víctor Píriz.



En su intervención, Monago ha replicado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien aseguró este pasado domingo a través de redes sociales que "durante 8 años, el PP congeló las pensiones", una afirmación que el dirigente del PP extremeño ha asegurado que no sabe "si es una cámara oculta, una broma o es que ya vale todo en la campaña electoral".



En ese sentido, el dirigente del PP extremeño ha señalado que Vara "olvida que quien congeló las pensiones en 2010 fue el señor Zapatero", y que "fueron los socialistas, que fue Zapatero con un diputado que había entonces que se llamaba Pedro Sánchez", ha señalado.



"Hay que tener poca memoria para poner eso en las redes sociales, cuando el que congeló las pensiones por primera vez en 25 años fue un gobierno socialista", ha señalado Monago, quien ha recordado que fue el presidente del PP, Mariano Rajoy, "quien garantizó por ley la revalorización de las pensiones".



En ese sentido, el dirigente del PP extremeño ha lamentado que "ya vale todo en la campaña electoral", añadiendo que Fernández Vara "va a tener que hacer penitencia, ahora que estamos en Semana Santa, por mentir a los extremeños con temas tan serios como son las pensiones".



Además, ha explicado en Extremadura son "los socialistas los que ponen en peligro las pensiones", porque "han arruinado la comunidad autónoma", que es la que tiene más paro de España, y por tanto si los ciudadanos no cotizan "no hay pensiones", asegurando que "quien le complica la vida a los pensionistas son los socialistas gestionando la Junta de Extremadura".



Finalmente, y respecto al acto que han celebrado en Villanueva de la Serena, Monago ha asegurado que no conoce "ningún pueblo de Extremadura en el que pase esto", en el que un alcalde "mande gente a vigilar a su adversario", ya que según ha relatado, una joven les ha grabado al salir de la sede "para saber los que estamos".



Ante esta situación, Monago ha instado a los asistentes a no tener miedo, tras lo que ha reafirmado que el PP va a "seguir dando la pelea", tanto en Villanueva de la Serena como en la región y en las Cortes, algo que van a hacer "con la fuerza de la razón".