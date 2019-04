Amigos de Badajoz y Mérida fomentarán conocimiento mutuo de ambas ciudades entre vecinos

Las asociaciones culturales de amigos de Mérida y Badajoz han celebrado un encuentro este pasado viernes que sirve como punto de inicio de una colaboración con la que pretenden fomentar el conocimiento mutuo de ambas ciudades por parte de sus vecinos.



Y es que estas dos asociaciones han decidido relacionarse entre ellas "lejos de vivir de espaldas como hacen sus respectivas ciudades". El encuentro de ambas entidades ha tenido lugar en la estación de tren de Badajoz, donde miembros de la directiva de Amigos de Badajoz' han recibido a los de Amigos de Mérida.



En un comunicado conjunto, señalan que Mérida y Badajoz son dos ciudades extremeñas "orgullosas de su historia y de su patrimonio", si bien "muchos de sus habitantes lo desconozcan o se desentiendan de su pasado", por lo que estas dos asociaciones van a dar el paso que "durante muchos años sus políticos no han sabido/querido dar".



Así, ambas organizaciones culturales, van a "aunar sus esfuerzos para que los ciudadanos de Badajoz conozcan Mérida y los de Mérida conozcan Badajoz".



Pretenden que sea un conocimiento auténtico, de cerca, con visitas guiadas y "amenas jornadas entre amigos", que van a seguir a este primer encuentro donde se tratarán las principales preocupaciones de ambos colectivos, que no son otras que dar a conocer su patrimonio histórico, artístico y cultural, a la vez que "empecinarse en que no desaparezca y puedan disfrutarlo" las próximas generaciones.



Así, la "importancia visigoda y romana de Mérida" y la "identidad árabe y decimonónica de Badajoz" van a ser compartidas para ambas poblaciones y puestas a disposición de "cualquier persona que consiga vencer esa paradoja de 'mala vecindad' que jamás debería haber existido y que durante tanto tiempo ha alegrado a los cortos de vista y a otros que quieren dictar lo que se debe ver".