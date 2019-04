Vara destaca que los candidatos extremeños del PSOE representan "bien" a los ciudadanos

Ep.



El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido el voto para los diferentes candidatos extremeños del PSOE en las próximas elecciones generales del 28 de abril, para que de ese modo los ciudadanos de la comunidad estén "bien representados" en el Congreso y en el Senado, teniendo en cuenta que son "los mejores" y que representan además de a los habitantes de la región a la "soberanía nacional".



"Nosotros siempre en todas las elecciones intentamos ofrecer a la ciudadanía que va a votar lo mejor que tenemos, y en este momento lo mejor que tenemos y los mejores y las mejores que tenemos son los compañeros y compañeras que van en esta lista", ha dicho Vara.



Con motivo del inicio de la campaña electoral, en un acto este viernes frente al Templo de Diana de Mérida, Vara ha incidido también en que los candidatos de su partido al Congreso y al Senado concurren a las elecciones generales "con el ánimo de contribuir desde el PSOE y con el PSOE a construir un país mejor, más justo, más digno" y del que los ciudadanos puedan sentirse "orgullosos".



De igual modo, ha subrayado que su partido aspira a "la unidad de España sin dividir a los españoles" y a "construir una sociedad de igualdad de oportunidades" donde "el salario mínimo suba, las pensiones suban, donde haya una educación mejor, una sanidad mejor", y haciéndolo al mismo tiempo manteniéndose "enormemente fieles" a España y "a lo que España representa, su pluralidad, su diversidad".



Además, ha incidido en que su partido trata de conseguir esos objetivos bajo los "valores de siempre" del PSOE de "la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad", e incorporando al mismo tiempo "el ecologismo, el feminismo, la plena inclusión, la no discriminación por ninguna razón, el respeto por el que piensa de manera diferente, la tolerancia", que son lo que según ha dicho "representan" los candidatos del PSOE en Extremadura al Congreso y al Senado.



De igual modo, con motivo del arranque de la campaña electoral del 28A, ha invitado a los candidatos del PSOE a defender "los valores" de dicho partido.



"A partir de ahora, carretera y manta, a contar y a cantar nuestras ideas, nuestros valores y a defender aquello en lo que creemos", teniendo en cuenta que "el partido que ha sido más fiel a España en los dos últimos siglos se llama Partido Socialista Obrero Español", ha espetado Vara, quien ha subrayado que desde su formación van a "seguir siendo fieles y leales a los principios" con los que nació y con los que, según ha recordado, dentro de unas semanas, cumplirá 140 años de existencia.



Vara ha estado acompañado en este acto en Mérida por los cabezas de lista por Cáceres y Badajoz al Congreso, Belén Fernández y Valentín García, y al Senado, Miguel Ángel Nacarino y María Teresa Macías.



COMPROMETERSE CON UNA ESPAÑA "PLURAL"



También, ha defendido que en los meses de gobierno de Pedro Sánchez en España se ha "demostrado" que "se puede hacer política de otra manera" y que "hay que entender muy bien este país para comprender que no puede haber tantas diferencias como ha habido en la inversión en los últimos años" y "para entender y comprender que la igualdad tiene un coste y un sacrificio" y que eso es lo que se tiene que "asumir como ciudadanos y ciudadanas".



En este sentido, ha ahondado en que "es absolutamente imprescindible no olvidar de dónde venimos para sabe dónde tenemos que ir, para comprometernos con esa idea de España plural, libre, abierta, pensada para nuestros hijos, y en la que puedan vivir cómodamente también nuestros padres".



"Esta visión de esa sociedad intergeneracional e interdependiente es lo que representa el PSOE, que se constituye creo como el partido que mejor entiende a España, porque es el mejor entiende a los españoles y españolas, el que más se parece a ellos y con el que más se identifican los ciudadanos y ciudadanas del país", ha espetado.