Extremadura destaca apuesta "decidida" del Marco Estratégico de AP impulsado por Sanidad

Ep

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de Extremadura, José María Vergeles, ha destacado la apuesta "decidida" del Marco Estratégico de Atención Primaria impulsado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y que este miércoles va a ser abordado en un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).



Así, a la entrada a la reunión, el consejero extremeño ha destacado las medidas a corto, medio y largo plazo incluidas en el documento y que permiten a las comunidades autónomas implantar diferentes estrategias para mejorar la situación en la que se encuentra actualmente la Atención Primaria.



"Es un documento que aborda diferentes cuestiones que tienen que ver con la potenciación de los diferentes roles a los que se tiene que acoger la Atención Primaria, como la Enfermería, Medicina Familiar, Farmacia o Veterinaria. Pero también establece el papel que tiene que tener la estructura directiva de los propios centros de salud, la versatilidad y la apuesta decidida por la promoción de la salud", ha recalcado.



Dicho esto, y respecto a la ausencia de algunos consejeros a la reunión, como el de la Xunta de Galicia o el de Cataluña, Vergeles ha destacado su compromiso con su comunidad y con la cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), por lo que ha calificado como "error" no haber acudido al CISNS.



"El Ministerio lo que ha intentado es tener la representación de los profesionales, de los ciudadanos y usuarios, y la participación de las instituciones, y ahí han sido los momentos en los que las comunidades autónomas que no estaban de acuerdo se han podido posicionar, si no lo han hecho ellos sabrán el motivo. Yo vengo a defender lo que necesitamos para la AP y para la cohesión del sistema", ha zanjado.