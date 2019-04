Las lluvias se extenderán este miércoles por casi toda España, sin cambios temperaturas

Ep



Las lluvias serán este miércoles 10 de abril generalizadas en España, aunque las temperaturas no sufrirán cambios, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que solo ha activado el aviso amarillo (riesgo) en Lleida y por nevadas.



No obstante, también es probable que haya precipitaciones, especialmente en horas centrales, en la meseta sur y sierras del nordeste de Andalucía, y no se descartan en el resto de la mitad norte peninsular, norte de Extremadura e interior del Levante.



También hay probabilidad de chubascos dispersos, acompañados de tormentas ocasionales, en Baleares y nordeste de Cataluña. Las precipitaciones tenderán a remitir en la mayor parte de las zonas a partir de la tarde, disminuyendo también la nubosidad.



En el resto de la Península, estará poco nuboso o se producirán intervalos nubosos, como sucederá precisamente en Canarias, donde tampoco se descartan algunas precipitaciones débiles en las islas de más relieve.



Durante la jornada, la cota de nieve oscilará entre los 1.000 y los 1.200 metros en el centro y norte de la Península, subiendo a los 1.400 y 1.600 metros; y no se esperan grandes cambios en las temperaturas.



Por último, se prevé viento del nordeste en Canarias, y del oeste y noroeste en el resto, con intervalos de fuerte en el Ampurdán, bajo Ebro, litoral de Alborán y Canarias.