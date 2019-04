La Comisión Central de Deontología avisa sobre una regulación de eutanasia

Ep.



El presidente de la Comisión Central de Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, Juan José Rodríguez Sendín, ha advertido sobre una regulación de la eutanasia "que no prevea todas las circunstancias".



Así, a raíz del caso del hombre que ayudó a morir en su casa de Aravaca (Madrid) a su mujer, enferma terminal de esclerosis múltiple, Rodríguez ha afirmado que "la preocupación" de la organización que representa "no es sobre los casos como este" que le "merecen respeto", sino "sobre aquellos que se puedan provocar como consecuencia de una regulación que no prevea todas las circunstancias en un mundo donde sobre todo manda el aquí ahora, el placer y el confort".



"La organización piensa y está preocupada no por los hechos como este, que hay algunos, sino que como consecuencia de la regulación que se pueda hacer sobre la eutanasia, otras personas simplemente por el hecho de ser inducidas o estar solas o por tener un alto nivel de dolor, de sufrimiento o de penosidad porque no llegan a fin de mes o por tantas cosas, puedan ser inducidas; o porque no se le apliquen los cuidados paliativos y tengan el deseo de morir", ha explicado Rodríguez.



En declaraciones a Europa Press Televisión este viernes en el marco del VI Congreso Nacional de Deontología Médica, Rodríguez Sendín ha remarcado que eso es lo que les "preocupa" aunque ha afirmado que van a "respetar" lo que la ley "decida" al respecto.



"Nosotros seguiremos diciendo que nuestra posición en este mundo es sobre todo proveer a los ciudadanos de la mejor salud y de cuidar su vida, que es un gran valor", ha manifestado, toda vez que ha apuntado que "luego tendremos que respetar lo que la ley decida como hicimos con el aborto, pero seguiremos defendiendo nuestros principios de preservar la vida y luchar por la vida de la gente todo lo que se pueda".



A este respecto, ha resaltado que se reservarán "los principios que establezca la ley" y, para ello, "cuando no sea posible respetarla, la propia ley reconoce la objeción de conciencia".



PALIATIVOS "EQUITATIVOS Y GARANTIZADOS"



Asimismo, el presidente de la Comisión Central de Deontología ha evidenciado que en estas cuestiones "no es solamente blanco o negro" sino que "todos son grises y variaciones en cada caso" al tiempo que ha abogado por "evitar que no haya ni un solo español que como consecuencia de una situación evitable desee morir".



"Y es por lo que reclamamos unos paliativos equitativos y garantizados en todo el territorio nacional para todos los que lo precisen, que son muchos al año, para evitar que haya nadie que puede desear morir si no tiene unas condiciones de vida precisas que son las que son dignas", ha reclamado.



Además, sobre el caso de Aravaca, Rodríguez ha manifestado, "a título personal" -ha matizado-, que no se "permitiría el lujo ni siquiera de valorar, criticar o penalizar lo que ha ocurrido", ya que "se ha hecho en base al afecto, al cariño, al amor de una pareja que han llegado a entenderse durante más de 30 años sufriendo esta enfermedad".



Así, ha cuestionado que "¿quién es el que tiene valor para juzgar lo que esta persona ha hecho?" y ha considerado "desde el profundo respeto" que "esto no debe penalizarse".



Igualmente, Rodríguez ha detallado que "la eutanasia es un acto concreto, claro, nítido donde hay voluntad de acabar con la vida de una persona y para la cual se le realiza una acción determinada, bien sea la aplicación de una sustancia o con otro motivo", es decir, que supone "acabar con la vida de una persona de manera intencionada" y "no depende del método, tiene relación con la intención", ha matizado.



Mientras que el suicidio asistido "consiste en el deseo de una persona de morir, que lo verbaliza y manifiesta reiteradamente por la razón que sea" y que "no lo puede realizar ella misma porque no puede físicamente, porque está incapacitada", por lo que "pide a alguien que le ayude". "Pero es su voluntad la que realiza el acto, es su propia voluntad", ha remarcado.



"Hay una clara diferencia entre el suicidio asistido y la eutanasia,en el caso que tenemos encima de la mesa en estos días es un claro suicidio asistido tras muchos años de una persona con una enfermedad degenerativa como es la ELA, eso no es eutanasia", ha indicado.



Finalmente, ha evidenciado que "todo lo relacionado con el principio o final de la vida siempre es muy controvertido", algo que también ocurre en la propia organización que representa en la que sus "250.000 médicos" tienen "una gran variedad de posiciones en relación a temas tan complicados y donde hay un gran componente de moral y de principios de cada cual".



VI CONGRESO NACIONAL DE DEONTOLOGÍA MÉDICA



Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo, ha puesto en valor el VI Congreso Nacional de Deontología Médica que pretende "implantar más la deontología", la cual "tiene una parte de ética, moral y de conducta".



"Queremos que los médicos seamos los que nos digamos a nosotros cómo podemos hacerlo mejor", ha manifestado Hidalgo a propósito de dicho congreso.



Asimismo, sobre la regulación de la eutanasia, ha rechazado que se legisle "en caliente" porque hay que "pensar en frío", ya que el "legislador no va a estar al lado de ese paciente en aquellos momentos" sino que son los médicos los que tienen que decir qué van "a hacer legisle quien legisle".



"Nuestro código es una legislación de ética y sobre todo de objeción de conciencia", ha ensalzado Hidalgo, quien, además, ha abogado por que "absolutamente todos" los ciudadanos deberían tener "ese mal llamado testamento vital".



"¿Quién soy yo para quitar la vida? ¿Quién me obliga a mi a ser verdugo de nadie? Hay un mandamiento, el primero en todas las religiones: no matarás", ha cuestionado Hidalgo al tiempo que ha añadido: "quién soy yo cuando estamos haciendo lo imposible en las UCIs para llevar a nuestros pacientes y no solamente de sacarlos de un coma sino revertir parte de situaciones muy especiales; quién soy yo para declarar cuando tú a veces no has hecho tus instrucciones previas, que lo animamos, ese mal llamado testamento vital que tendríamos que tener absolutamente todos".