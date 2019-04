Nueva guía busca mejorar el bienestar de afectados por la sensibilidad química múltiple

La Federación Extremeña de Asociaciones de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple (Fexfax), en colaboración con la Diputación de Badajoz, ha publicado la guía 'Conviviendo con mi enemigo', la segunda guía informativa para conocer más sobre la sensibilidad química múltiple.



En concreto, esta enfermedad se puede definir como una o varias reacciones adversas ante niveles ambientales mínimos de productos químicos potencialmente tóxicos contenidos en el aire y el agua, cuya naturaleza puede ser leve, moderada o grave, y dependen de muchos factores, tal y como informa la Diputación de Badajoz en una nota de prensa.



Para ello, se han editado 8.000 ejemplares de esta guía que se distribuirán entre los afectados, hospitales, centros de atención primaria y especialistas en alergias.



Así pues, la presidenta de Fexfax, Marisa Gallardo, ha destacado que esta enfermedad no cuenta con especialista en la región por lo que los afectados deben trasladarse a Madrid o Barcelona para su diagnóstico.



La guía ofrece información sobre los aspectos básicos que engloban la enfermedad y transmite algunos consejos, modos de afrontarla y recomendar actividades o actitudes para fomentar un estilo de vida saludable.



Gallardo no ha podido precisar con exactitud cuántas personas padecen esta patología en Extremadura porque no hay datos oficiales, si bien ha señalado que la federación cuenta con un total de 20 afectados.



Por su parte, el diputado de Cultura y Bienestar Social, Ricardo Cabezas, ha señalado que no existe un tratamiento médico específico para esta dolencia, por lo que esta guía pretende avanzar en el bienestar de quienes padecen sensibilidad química múltiple, así como en dar "visibilidad" y "comprensión" hacia los afectados.