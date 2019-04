El PP lamenta que Sánchez venga a Extremadura "solo a hablar" de votos

El candidato número uno del PP al Congreso por Badajoz, Víctor Píriz, ha asegurado que es una "pena que Sánchez viniera ayer -por este martes- a Extremadura solo para hablar de número de votos para poder seguir usando el Falcon, y no de AVE, sanidad, despoblación, oportunidades para los jóvenes o apoyo al campo extremeño".



Durante una vivista a Los Santos de Maimona (Badajoz), acompañado por el alcalde y candidato 'popular' a la reelección, Manuel Lavado, el cabeza de lista pacense ha lamentado "que el PSOE extremeño siga haciendo de palmero de quien como Sánchez habla de cubrir del déficit de infraestructuras en la región, sin comprometerse a nada, no como hizo Pablo Casado que sí hizo público su compromiso de traer la alta velocidad a la región, porque si el socialismo se conforma con parches de mecánicos, el PP sí luchará por unos trenes de primera para los extremeños".



A su vez, Víctor Píriz, quien también ha estado acompañado en la visita a Los Santos por la número dos al Congreso, Teresa Angulo, y los diputados provinciales Luis Alfonso Hernández Carrón y Consuelo Rodríguez Píriz, ha subrayado que el discurso de Sánchez en Cáceres "sirvió para pedir el voto a los extremeños a cambio de nada, ni siquiera a cambio de cumplir todo lo que el Gobierno del PP de Rajoy dejó presupuestado para Extremadura y que el PSOE ha abandonado en un cajón sin que Vara ni los suyos hayan dicho ni hecho nada al respecto".



De esta forma, el candidato 'popular' ha criticado que Sánchez "no habló de apoyo" a los jóvenes extremeños para que puedan quedarse en su tierra, ni de la PAC, ni de medidas para luchar contra la despoblación o de bajar impuestos a las familias, "solo de contar los votos que necesita para seguir siendo presidente del Gobierno a costa de lo que sea".



A este respecto, Píriz ha añadido que "lo peor" es que el socialismo extremeño tampoco dijo nada, "ni siquiera el día que se conocían los datos de paro y la región volvió a ser líder en desempleo", ha informado el PP Provincial de Badajoz en una nota de prensa.



Frente a ello, ha expuesto que los 'populares' sí están hablando de "medidas concretas" y de "valores seguros para la confianza de los extremeños".



"Los populares sí hemos presentado un paquete de medidas para extender la nuevas tecnologías y el acceso a Internet a todos los municipios; sí proponemos una red de transporte público que asegure la plena cobertura en zonas rurales; y sí tenemos el compromiso de mejorar las condiciones socioeconómicas de los pequeños pueblos con la implantación de actividades que impulsen el emprendimiento y mejoren las oportunidades laborales de jóvenes y mujeres", ha destacado.



Finalmente, el candidato pacense al Congreso ha señalado que el Partido Popular "va a seguir reforzando" el papel de instituciones como las Diputaciones Provinciales, para que puedan seguir siendo el "referente que garantice la calidad de los servicios públicos en igualdad de condiciones para todos los municipios tengan el tamaño que tengan", ha sentenciado.