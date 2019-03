Monago tilda a Rivera de "honesto" al ofrecer al PP formar gobierno para "echar a Sánchez"

Ep.



El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha tildado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, de "honesto" al haber ofrecido al partido de Pablo Casado formar gobierno para "echar" a Pedro Sánchez, sobre lo cual defiende que se puede hablar de ello "antes de hacer las listas".



"Rivera ayer se ponía tierno, decía 'yo le ofrezco un pacto', ya pero es que eso lo podemos hablar antes de hacer las listas porque después de las listas y después de la sangría de escaños que va a haber en el Senado en favor de la izquierda de votos que son de centro derecha, pues ya me contará usted", ha considerado Monago, para quien después de eso "ya no valen los lamentos".



Sobre Albert Rivera y que haya dicho a Casado que "estaría dispuesto a llegar a un acuerdo para echar a Sánchez" también ha agregado que "no" sabe si es un "perdedor" Rivera porque él mismo ha preguntado "esto" a Ciudadanos en Extremadura y le han contestado que "no" y que van a "salir a ganar".



"¿Entonces a Rivera qué hay que decirle que hay que salir a ganar y él es un perdedor? No, yo creo que hace bien, es honesto decir bueno pues después de las elecciones yo no voy a apoyar al señor Sánchez", ha incidido Monago, que se ha preguntado seguidamente que "si Sánchez no vale con cuatro años en Moncloa los socialistas con 32 en Extremadura valen para Ciudadanos, para mantenerlos una vez más en el gobierno" y que lo "tienen que contestar".



Así, ha continuado en declaraciones a los medios en Cáceres, Rivera "ha aclarado lo que va a hacer a nivel nacional" y a los extremeños se les tiene que decir "muy bien también" a qué está "dispuesto" cada partido. "¿O Sánchez en Madrid no, pero Vara en Extremadura sí? Es que esto es importante para mucha gente saberlo, o al menos yo lo entiendo así", ha apuntillado.

RENOVACIÓN DE LISTAS

De esta manera se ha pronunciado el presidente del PP extremeño al ser preguntado por su parecer por la renovación de las listas electorales de cara a las generales del 28 de abril, sobre lo cual ha aseverado que ha habido "muchísima renovación en toda España" y que "esto es como todo, cuando hay mucha renovación cuánta renovación y si no hay renovación cuánto continuismo".

En todo caso, ha aplaudido que hay "mucha" gente nueva pero también con experiencia, y que en su opinión "la sabiduría de un líder es compatibilizar ambos casos", a la vez que ha apuntillado que es "bueno" que haya una "renovación importante en el Partido Popular en el conjunto de España".

Interpelado por los candidatos 'populares' de la región extremeña a la Cámara baja, ha dicho que son dos personas jóvenes, extremeños con "vocación de Extremadura desde hace muchos años", procedentes del mundo rural como Alberto Casero, alcalde de Trujillo, y Víctor Píriz, de Talavera la Real, y que "pueden llevar la voz perfectamente de Cáceres y de Badajoz al Congreso".

En este contexto y sobre las listas dadas a conocer este miércoles y si considera que la aparición de nuevas listas en la derecha puede perjudicar al PP, José Antonio Monago ha defendido que al partido que preside Pablo Casado "no" le perjudica, sino a los ciudadanos que, al día después de las elecciones, van a decir a los políticos que se pongan de acuerdo y, cuando se llegue al mismo, que se lleven "a efecto" los programas electorales.

"No, es que no hay mayoría, es que me tengo que poner de acuerdo con este con este y con este", ha agregado Monago, que ha recalcado que "es que es muy difícil gobernar en España" y que "nos hemos dedicado a matar al bipartidismo", por lo que "ahora cuando tiramos a un montón de cartas hay que casar las cartas" y "no se hace lo que a lo mejor uno quisiera, sino lo que quieren varios".

Utilizando el mismo símil, ha vaticinado que "a lo mejor" uno tira la carta en el centro derecha "y va a terminar en un escaño a la izquierda".

"Que es lo que va a pasar, y luego no valen lamentos", ha advertido, para sumar que "es lo que también tiene la democracia, que permite cinco listas o 50" pero "no se puede llevar a efecto un programa electoral porque nadie tiene una mayoría suficiente" y se tienen que hacer "cesiones" al resto de las formaciones.

Preguntado también por cómo considera que pueden afectar dichas nuevas listas al PP en la región, el líder del PP extremeño ha replicado que "sobre todo con pérdida de senadores" y que va a "provocar" pasar de tener ahora mismo seis senadores el Partido Popular más el autonómico, siete en total, a poder tener tres, por lo que puede que haya gente que quiere votar a una opción de centro derecha pero "al final van a ir a seis senadores del PSOE".

Ante ello no ha querido apelar al "voto útil" porque "todos los votos son útiles", aunque su emisión "tiene un resultado ".