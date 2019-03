El PSOE insta a ser "serios y sensatos" tras la prórroga para Central Nuclear de Almaraz

Ep.

El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha instado a ser "serios y sensatos" tras la prórroga para la Central Nuclear de Almaraz y ha invitado a construir "entre todos" una alternativa económica para la zona cuando se produzca el cierre definitivo de la planta.



Así ha considerado que el acuerdo al que han llegado Iberdrola, Endesa y Naturgy para garantizar el futuro de Almaraz es "positivo" porque permite lo que el PSOE venía demandando "desde un principio", además de considerar que una prórroga es "lo más coherente" hasta que haya un modelo alternativo para la zona de Campo Arañuelo.



De esta forma, aunque el cierre de la central está previsto para el año 2028, después de ese año, como ha remarcado González en rueda de prensa, comenzaría el desmantelamiento de la planta, una actividad que también genera puestos de trabajo, ha dicho.



"Es el momento de que entre todos aunemos esfuerzos para ir construyendo esa alternativa para que Campo Arañuelo tenga futuro. Nosotros vamos a estar ahí, vamos a arrimar el hombro para que no crear la incertidumbre que ha ocurrido en los últimos meses y para que Campo Arañuelo, cuando llegue el momento, haya construido una alternativa a lo que es la Central Nuclear de Almaraz", ha asegurado.



EL PSOE "SALE A GANAR" EL 28 DE ABRIL



Asimismo, y preguntado por los medios, González ha aseverado que el PSOE "sale a ganar" las elecciones generales del próximo 28 de abril porque entiende que es un partido que no solo representa a la izquierda sino a la "centralidad política".



En este sentido, el portavoz socialista se ha mostrado convencido de que España necesita "diálogo", "centralidad" y "convivencia" y su formación es el partido que "mejor representa" esos conceptos que son los que está demandado la ciudadanía, ha dicho.



De este modo, ha indicado que, frente a la "crispación que hay en parte de la derecha", el PSOE se quiere presentar como el partido de la "conciliación entre españoles, del progreso y del futuro".



También, y preguntado por los medios, sobre la atención de los partidos políticos hacia la despoblación de ciertas zonas del país, Juan Antonio González ha dicho que el PSOE no se va olvidar de esas regiones y, en su programa electoral, contendrá incentivos dirigidos a esas zonas.



En esta línea, y en relación a Extremadura, ha dicho que su problema no es la despoblación, sino el saldo migratorio que se produce entre el campo y las grandes ciudades de la región.



LEGISLATURA "POSITIVA"



En otro orden de asuntos, el portavoz del PSOE extremeño también ha hecho un balance de la presente legislatura que está próxima a terminar y ha considerado que la misma ha sido "positiva" para Extremadura.



Así, ha remarcado que la Asamblea de Extremadura ha sacado adelante 40 leyes que, fundamentalmente, ha dicho, tienen que ver con la recuperación de derechos sociales, la posibilidad de mejorar la economía y el empleo y para convertir a la región en el lugar donde es más fácil instalar un proyecto de inversión.



En esta línea, ha asegurado que esta "producción legislativa" se ha hecho desde el diálogo, al tiempo que ha destacado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se ha convertido en el "actor principal del diálogo en Extremadura" durante la presente legislatura.



"En este momento de fragmentación política, los extremeños están pidiéndole a los partidos diálogo, y el diálogo en Extremadura lo representa el PSOE", ha asegurado, al tiempo que ha remarcado que la mano del PSOE estará "tendida" para hablar con todos los partidos constitucionales.



De este modo, ha asegurado Juan Antonio González que, frente a los "vetos de los partidos de la derecha", el PSOE ofrece diálogo para llegar a acuerdos para el futuro de Extremadura y para mejorar la comunidad autónoma.



Finalmente, el portavoz del PSOE extremeño se ha referido a unas declaraciones realizadas por el exvicepresidente de VOX en la provincia de Badajoz sobre las donaciones a este partido, momento en el que ha exigido al partido liderado por Santiago Abascal que haga públicas cuáles son las donaciones que le hacen.



En esta línea, González ha dicho que ya ha habido un partido que "ha ido dopado a las elecciones" y ha añadido que el PSOE no quiere encontrase con que VOX "también vaya dopado", por lo que para que "no haya ninguna sospecha o mala interpretación" este partido de "ultraderecha" tiene que enseñar a los extremeños de "dónde viene su financiación".