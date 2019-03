PP: Está demostrado la ley del PSOE para una Administración Más Ágil era un escándalo

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha afirmado que, tras el debate en la Asamblea, ha quedado demostrado que la ley socialista para una Administración Más Ágil era en su origen un "auténtico escándalo".

La portavoz del GPP, Cristina Teniente, ha aseverado que Vara no puede caer más bajo en la "manipulación" al decir que "no pasaba nada", que no se quería hacer la mina, ni proyectos fotovoltaicos a discreción o aprobar Proyectos de Interés Regional (PIR) sin contar con los ayuntamientos.

"No puede venir a decir falsedades y repetirlo después por redes sociales", ha dicho Teniente. Asimismo, ha subrayado que el PP ha tumbado la parte que hubiera habilitado a la Junta de Extremadura para hacer lo que le diera la gana, saltando competencias municipales y obviando el planeamiento urbanístico.

En este sentido, ha señalado que la ley del PSOE recogía una intención "perversa" de favorecer a "no sé sabe qué intereses" con el vestido de una ley, en teoría, positiva.

Teniente ha recordado que Vara y el PSOE decidieron ayer apoyar las enmiendas del PP 'in extremis'. "Impedimos una chapuza legal y competencial sin precedentes".

Además, el GPP ha revelado que el Grupo Socialista no intentó nunca negociar nada, ni puso una disposición para excluir a los proyectos mineros, ni planteó quitar el capítulo que constituía una licencia para repartir los PIR por toda Extremadura.

Teniente ha apuntado que, además, el PSOE intentó todo para impedir el acceso al Parlamento regional a la plataforma NO a la Mina.

CURSOS DE FORMACIÓN

Por otro lado, la portavoz del GPP se ha referido a varias informaciones en medios nacionales sobre la desviación de fondos públicos por parte de UGT tanto en Andalucía y en Extremadura.

A este respecto, ha recordado que hasta la fecha no hemos escuchado ningún solo comentario de Vara al respecto, a pesar de que el PSOE repitiera en numerosas ocasiones que la denuncia del PP sobre los cursos de formación era un invento.

"No se han retractado" mientras se habla de 25 personas investigadas en Extremadura y ahora se revelan informes de la UCO que hablan de una macroestructura fraudulenta.

Teniente ha explicado que, según las últimas informaciones, se trata de una ingeniería con empresas y derivaciones a los sindicatos a nivel nacional, incluyendo la simulación de la prestación de servicios y sobrecostes en muchos gastos.

Por último, Teniente ha señalado que la directora general de Formación para el Empleo de la Junta, Carmen Castro, estuvo en la estructura de Formación de UGT y al PP le gustaría saber su opinión sobre estas cuestiones de actualidad y cuál ha sido su acción como Administración que debe fiscalizar los fondos referidos a la Formación en Extremadura.