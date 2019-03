La Asamblea rechaza propuesta de Podemos sobre "abuso" en empleo de encomiendas de gestión

Ep.



El pleno de la Asamblea de Extremadura ha rechazado este jueves una propuesta de impulso --planteada por Podemos-- mediante la que se instaba a la Junta a evitar el "abuso" de las encomiendas de gestión, encargos o convenios para "suplir" tareas propias de la Administración pública, así como para realizar tareas "reservadas por ley" a los funcionarios públicos.



La propuesta ha recibido el apoyo de Podemos, los votos en contra del PSOE, y las abstenciones del PP y de Ciudadanos. Mientras, el diputado no adscrito, Juan Antonio Morales, no ha votado.



Asimismo, la iniciativa instaba a que las empresas públicas de la región respeten, en los procesos para la selección de su personal, los principios constitucionales de interdicción de la arbitrariedad, igualdad, mérito, capacidad, concurrencia y objetividad.



La propuesta de Podemos, igualmente, apostaba por cumplir con la "obligación legal" de que en las ofertas de empleo de las empresas públicas se reserve "al menos" un cupo no inferior al 7 por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.



Abogaba, asimismo, por desistir de utilizar consultoras privadas especializadas en recursos humanos u otras empresas externas privadas para la selección de personal de las empresas públicas; así como por "cesar" en la utilización "indebida" de contratos de obra y servicio para amparar relaciones de naturaleza indefinida, según ha apuntado el portavoz parlamentario de Podemos, Álvaro Jaén.



La propuesta, de la misma manera, apostaba por procurar y tender a establecer procedimientos y sistemas selectivos comunes para todas las entidades del sector público instrumental, que se asimilen con los previstos para el personal a cargo de la Junta de Extremadura, de tal forma que se fijen pruebas "objetivas" mediante el sistema de oposición o concurso-oposición para trabajar en las empresas públicas.



POSICIONAMIENTOS



Así, en el turno de posicionamiento, el portavoz de Podemos en la Asamblea, Álvaro Jaén, ha aludido a la comisión de investigación sobre empresas del sector público que se desarrolla en la Cámara regional, para indicar que "el manoseo de lo público costa mucho dinero a las arcas públicas" y que "para trabajar en una empresa pública en Extremadura hay que tener un padrino".



Asimismo, ha apostado por el desarrollo de pruebas "objetivas" selectivas "más ajustadas" a los criterios constitucionales; y que se desista de utilizar consultoras privadas para seleccionar personal en las empresas públicas.



Mientras, la diputada del PP Eva Pérez Zamora ha reconocido un "cierto abuso" de las encomiendas de gestión "en ocasiones para colocar amiguetes y familiares" en puestos en empresas públicas; y ha recordado que el PP en la anterior legislatura trabajó "para arreglar" las "irregularidades" en las encomiendas de gestión introducidas, ha dicho, por el anterior Ejecutivo autonómico socialista.



Pérez Zamora, igualmente, ha defendido que las empresas públicas respeten los principios constitucionales en el acceso a puestos en las mismas; y ha pedido que se publiquen las listas de aspirantes y que se pueda conocer y reclamar si no se está de acuerdo con la puntuación en las pruebas selectivas, ha dicho.



Por su parte, la diputada del PSOE Ascensión Godoy ha afirmado que el actual Ejecutivo regional viene atendiendo las diferentes estipulaciones que el Tribunal de Cuentas ha venido realizando en materia de encomiendas de gestión y de contratación temporal de personal en entidades de ámbito público.



Así, ha incidido en la Junta "está cumpliendo y ha trabajado durante todos estos años para que la selección de personal se cumpla con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad"; al tiempo que ha incidido en que por parte de la Administración regional "no se abusa de esta figura" de la encomienda de gestión.



Godoy, en este sentido, ha defendido que los procesos selectivos en dicho sector en la actualidad cumplen con los principios constitucionales, así como en su evaluación de méritos, y ha subrayado que los órganos de selección en esta temática "son profesionales e imparciales".