Ibarra reconoce que le "escandaliza" que, cuando alguien sale del PSOE, se le "insulte"

El expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha reconocido que le "escandaliza" que cuando alguien se sale del PSOE "se insulta" y "se le afea", sobre lo cual ha sostenido que el Partido Socialista "no es una secta" en la que "si sales van a por ti".

"El PSOE no es una secta, es un partido, y durante mucho tiempo se decía aquello de que la puerta estaba abierta, para entrar y para salir, por lo tanto uno tiene derecho de entrar en este partido si quiere y se puede, y tiene el mismo derecho para salir", ha defendido.

De este modo y preguntado por su parecer sobre la salida de miembros del PSOE, Rodríguez Ibarra ha expuesto que le "escandaliza" que, cuando alguien causa baja del mismo, "se insulta" y "se le afea", así como que "hagan lo que quieran" porque "esto no es una secta donde si sales van a por ti" sino "un partido" y "una herramienta para hacer algo".

Así, ha incidido en que, cuando alguien cree que la herramienta no sirve "la deja", y lo ha comparado con un destornillador que no sirve y que se deja, pero no se empeña uno en utilizarlo.

"Si ese destornillador no me sirve lo dejo y cojo otro, por tanto si hay alguien que cree que este partido ya no le sirve y lo deja pues muy bien, hay que respetarle, que haga lo que quiera, que se vaya donde quiera, a su casa o a otro partido o donde les de la gana", ha comentado.

En la misma línea el expresidente extremeño, que "no" se va a ir "nunca" del partido, ha aseverado que respeta a quienes se quieren ir y que "hacen lo propio" y que le "preocupa más" y ve "más inquietante aquellos que quieren representarnos sin estar en el partido".

"SATURADO" DE LA INFORMACIÓN SOBRE CATALUÑA

Así se ha pronunciado Rodríguez Ibarra a preguntas de los periodistas por su parecer sobre la actual situación del PSOE y las salidas de miembros o disputas internas, en relación a lo cual ha dicho que, como no forma parte de ningún órgano de dirección local, provincial, regional o nacional socialista, sabe la situación del partido según lo que oye y ve por los medios de comunicación, "que tampoco es tanto".

A este respecto, ha recalcado que está "absolutamente saturado de la información sobre Cataluña" y que le gustó "mucho" la intervención que ha hecho el otro día un senador en el Senado, en alusión al senador de Compromís Carles Mulet, "que se tiró" varios minutos "diciendo Cataluña", lo cual era a su juicio "toda una denuncia de que existen muchísimos problemas más importantes que la farsa de la independencia de Cataluña".

"Porque es una farsa, es mentira, ya lo han dicho en el juicio, estaban de broma, era simplemente para ocultar los del 3 por ciento", ha agregado Ibarra, para quien se empezó hablando de la familia Pujol y se ha terminado hablando de Puigdemont, pero "lo que está por ahí es que todos los tesoreros de Convergencia Democrática de Cataluña están emplumados" y que "ha habido una corrupción como no ha habido en ninguna Comunidad Autónoma de España".

"Pero de todo eso ya no se habla porque estamos hablando de la farsa, de la farsa de Cataluña", ha concluido Ibarra, que ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en Badajoz con motivo de la firma de un convenio entre la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra y la Fundación CB.