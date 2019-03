Vara respeta el adelanto de las elecciones autonómicas en Valencia al 28-M

Ep.

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha mostrado su respeto ante el adelanto de las elecciones autonómicas en Valencia al 28 de abril y ha replicado al presidente del PP regional, José Antonio Monago, que la región no puede adelantar los comicios el último año de la legislatura.

Así, a preguntas de los medios por el adelanto en la Comunidad Valenciana, Vara ha remarcado que él no tiene "nada que decir" sobre el mismo, ya que es una decisión del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

"Cuando se está al frente de una comunidad autónoma o de un gobierno nacional solo tienes dos competencias tuyas exclusivas, una formar gobierno y otra disolver las cámaras. El presidente Puig lo decide ahora, pues encantado de la vida que así sea", ha remarcado en la rueda de prensa posterior al Consejo Gobierno.

También y preguntado por la afirmación realizada este martes por el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, de que estaba preparado "por si a Vara se le ocurre" hacer lo mismo que en Valencia, el presidente autonómico ha replicado que en el último año de legislatura no se pueden adelantar las elecciones en la comunidad extremeña.

"Es que ha sido presidente, debería por lo menos saberse el Estatuto de Autonomía. No podemos, nosotros no podemos convocar elecciones. El último año de legislatura no se pueden adelantar las elecciones, Valencia sí porque su estatuto lo contempla", ha aseverado.