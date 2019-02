Las pernoctaciones extrahoteleras en Extremadura bajan un 5,4% en enero, hasta las 21.553

Ep

Las pernoctaciones extrahoteleras registradas en enero en establecimientos de Extremadura han alcanzado las 21.553, lo que supone un descenso del 5,4 por ciento con respecto al mismo mes de 2018 .



Por su parte, los viajeros que han alojado en establecimientos turísticos extrahoteleros de Extremadura han sido 11.805, lo que supone un descenso del 2,4 por ciento, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



De acuerdo a estos datos, el turismo rural ha aumentado interanualmente en viajeros, que ha alcanzado los 6.867, que supone un 7,8 por ciento más que en el mismo mes del año anterior, y ha bajado un 3,5 por ciento en pernoctaciones, hasta las 12.713.



La estancia media se sitúa en 1,85 días por viajero en enero, lo que supone un 10,6 por ciento menos que la del mismo mes de 2018, y por debajo de la media nacional, que está en 2,30 días.



Además, el número de viajeros que se han alojado en cámpines en Extremadura han sido 846, lo que supone un descenso del 51,2 por ciento, mientras que las pernoctaciones han caído un 50,6 por ciento, hasta situarse en las 1.679.



SUBEN LOS VIAJEROS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS



En los apartamentos turísticos extremeños ha aumentado el número de viajeros un 6,4 por ciento en enero con respecto el mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 3.851, mientras que las pernoctaciones se han incrementado hasta las 6.746, un 20,7 por ciento.



Respecto a los albergues de Extremadura, han registrado un total de 415 pernoctaciones en enero, lo que supone un descenso del 33,6 por ciento con respecto al mismo mes de 2018.



DATOS NACIONALES



En el conjunto nacional, las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural) en España alcanzaron los 5,4 millones en el primes mes del año, lo que supone un descenso del 3,7% frente a enero de 2018, según los datos provisionales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Esta tendencia negativa se vio afectada tanto por las pernoctaciones de residentes, que cayeron un 1,8%, como por el descenso del 2,4% de las realizadas por no residentes. La estancia media fue de 6,3 pernoctaciones por viajero.



En enero, 366.093 viajeros residentes en España realizaron más de 1,12 millones de pernotaciones en alojamientos colectivos extrahoteleros, que se suman a las 3,6 millones de pernoctaciones realizadas por 385.690 viajeros del resto de Europa y a las 635.086 pernoctaciones contabilizadas por 104.408 viajeros del resto del mundo.



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos descendieron un 5,1% en enero, con un retroceso de las de los residentes del 2,5% y una caída de los no residentes del 5,5%. La estancia media baja un 2,1% respecto a enero de 2018, situándose en 7 pernoctaciones por viajero.



En enero se ocuparon el 30,7% de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, un 5,3% menos que el primer mes de 2018. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 32,4%, con un descenso del 4,8%.



CRECEN UN 1,8% LOS PRECIOS EN APARTAMENTOS.



El índice de precios de apartamentos turísticos (IPAP) aumentó un 1,8% en enero en comparación con el mismo mes de 2018. La tarifa 'tour-operadores' y agencias de viajes, que tiene el mayor peso en la estructura de ponderaciones este mes sube un 1,31%.



En cuanto a las pernoctaciones de no residentes en apartamentos supusieron el 84,6% del total. Reino Unido continuó siendo el primer mercado emisor, con un millón de pernoctaciones, un 4,4% más que en enero del año anterior, seguido del mercado alemán, con 463.519 pernoctaciones, un 9,9% menos.



Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 2,5 millones de pernoctaciones, un 7,3% menos. También es la región que alcanza el mayor grado de ocupación (79,6%) en los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la isla de Gran Canaria fue el destino preferido en esta modalidad de apartamentos, con 865.287 pernoctaciones y una ocupación del 86,6%. Respecto a los puntos con mayor número de pernoctaciones son San Bartolomé de Tirajana, Arona y Mogán.



CAE EL TURISMO RURAL



Por su lado, los alojamientos de turismo rural registraron una caída del 3,3% en las pernoctaciones en enero, con descensos del 1,3% en las realizadas por residentes y del 9,7% en las de no residentes.



En lo que respecta a los precios, el índice de precios de alojamiento en turismo rural (IPTR) aumentó un 0,9% en enero. La tarifa fin de semana subió un 1,91%, frente al aumento del 1,2% del alquiler de casa completa.



El grado de ocupación de las plazas ofertadas rurales alcanzó el 7,2%, con un descenso del 5,5% respecto a enero de 2018, mientras que los fines de semana se sitúa en el 15,2%, con una bajada anual del 6,1%.



Por comunidades autónomas, Castilla y León volvió a repetir como el destino preferido a pesar de registrar 51.352 pernoctaciones, un 2,2% más que en enero de 2018. Canarias alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 35,5% de las plazas ofertadas.



Por zonas turísticas, Pirineos es el principal destino en turismo rural, con 15.510 pernoctaciones. El Parque de la Corona Forestal alcanza la mayor ocupación, del 46,3% de las plazas ofertadas.



SE ESTANCAN EN CAMPINGS



Las pernoctaciones en campings registran un descenso del 0,7% en enero respecto al mismo mes de 2018, con una caída del 6,7% de las de residentes, frente a una ligera subida del 0,7% de las de no residentes.



Los precios en campings (IPAC) registraron un aumento del 2,8% en enero y la tarifa 'bungalow' crece un 3,38% con respecto al mismo periodo del año pasado.



En enero, se ocuparon el 38,7% de las parcelas ofertadas, un 3,1% más que en el mismo mes del año pasado, mientras que el grado de ocupación por parcelas en fin de semana alcanzó el 39,6%, con un aumento del 3,3%.



El 81,6% de las pernoctaciones en campings las realizaron viajeros no residentes con Reino Unido como primer mercado emisor, con el 35,8% del total de las pernoctaciones realizadas por extranjeros, con un alza del 3,6%.



La Comunidad Valenciana fue el destino preferido en campings, con 592.017 pernoctaciones, un 0,6% más. La Rioja alcanza el mayor grado de ocupación con el 63,3% de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca es el destino preferido para acampar, con 334.340 pernoctaciones, y una ocupación del 83,8% de las parcelas ofertadas. Los puntos turísticos con más pernoctaciones son Benidorm, Cartagena y Oliva.



UN 17,5% MÁS EN ALBERGUES.



Las pernoctaciones en albergues registraron en enero un crecimiento del 17,5% en su conjunto. Aumentaron un 16,3% las de residentes, mientras que las de no residentes subieron un 19,6%. Se ocuparon el 21,6% de las plazas, un 16,6% más que en enero de 2018. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 24,4%, un 17,9% más.



Por comunidades, Cataluña fue el destino preferido, con 41.454 pernoctaciones, un 29% más que en enero de 2018. Canarias fue la comunidad con el mayor grado de ocupación, con el 52,5% de las plazas ofertadas.