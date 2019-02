Monago reconoce que le "chirría" que Inés Arrimada no siga "al pie del cañón" en Cataluña

Ep.

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha señalado que respeta lo que decida Ciudadanos sobre el salto de Inés Arrimadas a la política nacional, aunque ha reconocido que "cuanto menos" le "chirría" la postura de ésta de no seguir "al pie del cañón" en Cataluña, al contrario de lo que sí que hace --añade-- el 'popular' Alberto Fernández.

Tras reconocer que en Ciudadanos "están en su derecho" de "poner" a Arrimadas como candidata "número uno" de dicho partido por Barcelona al Congreso en las próximas elecciones generales, y que le parece "muy bien" tal cuestión porque es dicho partido el que tiene que "valorar" el tema, Monago ha recordado en todo caso que la propia Arrimadas ha venido defendiendo --apunta-- que su "vocación", su "pasión" y su "amor" era "Cataluña".

En este punto, ha añadido también que él entendería que algunos integrantes de Ciudadanos que están en Cataluña cuando "no es fácil" pudieran manifestar "algún comentario" hacia Arrimadas por su salto a la política nacional.

"Yo imagino que los compañeros de Ciudadanos que están en Cataluña, que lo están pasando mal, porque defender la Constitución en Cataluña tiene un alto precio, porque el nacionalismo asfixia, atosiga, amenaza, escracha... que tu referente se vaya corriendo a Madrid pues a lo mejor tiene algún comentario por parte de esas personas... entiendo yo, no lo sé", ha aseverado el 'popular' extremeño a preguntas de los medios en rueda de prensa este lunes en Mérida.

SENTIDO COMÚN

En todo caso, ha incidido en que él le "gusta más" lo que ha hecho el 'popular' Alberto Fernández, que "se ha quedado allí (en Cataluña) llevando el grupo, aunque sea un pequeño grupo, pero es un grupo que defiende la Constitución, el del PP en el Parlamento".

"Nuestro representante sigue allí al pie del cañón en Cataluña... y no es fácil", ha dicho. En este sentido, ha añadido que "no es lo mismo estar en Cataluña permanentemente que más esporádicamente", y ha considerado en todo caso que "hay que echarle sentido común a la vida y a la política" y que en cualquier caso el salto de Arrimadas a la política nacional "es una decisión" de Ciudadanos.

"Si Ciudadanos se lo admite será su problema, ¿no? Pero cuando menos parece que chirría, ¿no? porque su vocación y su pasión era Cataluña... Has formado tu grupo parlamentario y ahora resulta que vas a dejar el grupo parlamentario porque no has formado gobierno", ha afirmado respecto a Arrimadas.