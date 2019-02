El fin de semana será primaveral en España, con temperaturas de más de 20ºC y sin lluvias

Ep

El tiempo seguirá estable y seco durante el fin de semana en España, aunque podría producirse alguna precipitación débil en puntos de la Comunidad Valenciana y las temperaturas ascenderán de manera general y superarán los 20 grados centígrados en amplias zonas del país, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, ha señalado a Europa Press que las temperaturas descenderán de forma notable en la mitad oriental peninsular y en Baleares el domingo, pero aún así se alcanzarán valores "claramente superiores" a los habituales para esta época del año, sobre todo en las vertientes atlántica y cantábrica, así como en Canarias.

La excepción, según el portavoz se producirá el domingo, lunes y martes en Levante y Baleares, donde estarán algo más frescas de lo normal porque soplará viento de Levante y habrá nubes. Así, ha precisado que mientras esos días en la costa norte de Galicia se podrán alcanzar 22 ó 23 grados centígrados, en las citadas zonas del Mediterráneo y Baleares se quedarán entre 15 o 18 grados centígrados.

"Las temperaturas más altas se esperan en el centro y en la mitad oeste del país, aunque en el conjunto de España serán más altas de lo normal", ha comentado.

El viento soplará flojo en general y serán algo más intensos en los litorales. En el Estrecho habrá periodos de Levante fuerte mientras en Canarias soplará viento de componente este con presencia de calima.

De cara a la próxima semana, el lunes y martes seguirá la situación estable y los cielos se mantendrán poco nubosos en la mayor parte de las zonas. Esos días seguirá soplando el levante fuerte en el Estrecho y Alborán y descenderán las temperaturas en el sur de la Península.

En cuanto al miércoles y el jueves, la Aemet ve muy probable que continúe el predominio del tiempo estable en la mayor parte del país y que sigan las temperaturas en valores superiores a los habituales para estas fechas de finales de febrero en la mayor parte del territorio. El miércoles las temperaturas subirán en el Mediterráneo y ese día, en general serán "calurosas" en todo el país.

Sin embargo, no descarta que aumente la nubosidad y se registren algunas precipitaciones en el tercio occidental peninsular porque, aunque la probabilidad es aún baja, podría llegar un frente atlántico que dejaría lluvias en Galicia, Andalucía occidental y oeste de Castilla y León.

A partir del viernes es probable que se produzcan precipitaciones en Galicia, que se pueden extender con menor intensidad y baja probabilidad a otras zonas del cuadrante noroeste peninsular y sin que se puedan descartar en otras zonas de la Península, excepto en el área mediterránea, donde no se esperan.

Respecto a Canarias, la Aemet espera que sigan los vientos de componente este y el ambiente seco hasta el martes y es probable que ya el miércoles se restablezca el régimen de alisios con aumento de la nubosidad y probabilidad de precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve, acompañándose todo ello de un descenso gradual de las temperaturas.

FIN DE SEMANA CON HASTA 26ºC

De momento, este fin de semana ha indicado que se podrán superar los 22 o 24 grados centígrados en Galicia y que las más altas se darán en el valle del Guadalquivir, con 25 o 26ºC. En el Cantábrico, este fin de semana, el domingo se llegará a 20 ó 22ºC y el martes podrán alcanzar los 24ºC. También se esperan de 20 a 22 grados centígrados de domingo a martes en el centro de la Península, en Extremadura y en la meseta sur.

Mientras, en Murcia se quedarán entre 16 y 18 ºC de domingo a martes; en la Comunidad Valenciana, entre 15 y 17ºC mientras que en la costa Brava y el resto de la costa de Cataluña las temperaturas llegarán a 20ºC.

En cuanto a las mínimas, Del Campo prevé que serán normales para esta época lo que supone que se registrarán algunas heladas y habrá un fuerte contraste entre las máximas y las mínimas, ya que podría haber diferencias de unos 20 o 22 grados entre el día y la noche.

En general, el portavoz ha subrayado que el mes de febrero está siendo "muy seco" y ha apuntado que este periodo se sumaría a un invierno que también está resultando "seco", después de un otoño lluvioso. De este modo, ha indicado que el déficit de lluvias alcanza ya el 10 por ciento.

FEBRERO, UN MES "SECO"

En concreto, ha indicado que el mes de febrero está siendo seco en todas las zonas menos en el Alto Ebro y en la mayor parte de la Península "no ha llovido ni la cuarta parte de lo normal en febrero". De hecho, ha apuntado que hay zonas de la Península, Canarias y Baleares donde no ha llovido "ni cinco litros por metro cuadrado" e incluso en Valencia, Murcia y Almería, no ha llovido en lo que va de mes.

De cara a las próximas semanas, ha pronosticado que la situación seguirá seca ya que no se atisban precipitaciones significativas la próxima semana. Si bien, parece que a partir de la primera semana de marzo algún modelo apunta que podría llover "algo más de lo normal" en el noroeste", pero sin anomalías significativas de lluvia, ya que no se esperan precipitaciones generalizadas ni abundantes, "al menos en las dos próximas semanas", en las que además las temperaturas serán más altas de lo normal.