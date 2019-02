Junta ha negociado con sindicatos jubilación médicos a 67 años y PP ve fracaso de gestión

Ep



El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha destacado que la Junta ha decidido "negociadamente" con las organizaciones sindicales la prolongación voluntaria de profesionales sanitarios en la región hasta los 67 años.



Mientras, el diputado del PP José María Saponi ha considerado que el Ejecutivo regional "no" ha hecho "absolutamente nada" para "facilitar" dicha prolongación de la edad de jubilación en el citado sector hasta los 70 años, sino que se ha dedicado a "vender humo engañando a los ciudadanos y a los profesionales sin contar con el apoyo de las organizaciones sindicales".



De este modo se han manifestado Vergeles y Saponi a pregunta del segundo este jueves en el pleno de la Asamblea sobre la cuestión, y durante el debate de la cual el 'popular' ha reprochado al consejero que "hace caso omiso" a la propuesta de impulso aprobada en la Asamblea para modificar el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del SES.



Al respecto, Vergeles ha indicado que su departamento está haciendo "justo" lo que decía la propuesta de impulso en cuestión, que es "llevar a la negociación de la mesa sectorial la prolongación voluntaria del servicio activo de los profesionales", dando con ello "carta de naturaleza por otra parte a lo que ya estaba haciendo en algunas de las ocasiones en las que se planteaban problemas para la cobertura de plazas".



Saponi, por su parte, ha recordado que el pasado 29 de noviembre se aprobó una propuesta planteada por el PP para instar a la Junta a modificar el plan de ordenación de recursos humanos del SES previa negociación en mesa sectorial que "no" se ha hecho, con el objetivo de incorporar una nueva medida que permitiese la opción de prolongar la jubilación de profesionales sanitarios hasta los 70 años.



Además, ha lamentado que el pasado 28 de enero la Dirección Gerencia del SES emitió una resolución "de manera unilateral", que a su juicio "desprecia" los acuerdos de la Asamblea, que "engaña" a los profesionales sanitarios, y que "ningunea" a las organizaciones sindicales, ya que "solamente se modifica un único punto en el que cual se producen los requisitos para la prolongación del servicio activo hasta los 67 años, modificando o cambiando en aquellas plazas que fueran de difícil cobertura por las plazas que existan vacantes".



En este sentido, el diputado del PP ha advertido de que "si la plaza es de difícil cobertura siempre habrá plaza vacante, pues de lo contrario la plaza estará ocupada y el facultativo o el personal sanitario estará jubilado a los 65 años"; y ha criticado que actualmente la Junta lo que está propiciando es que "está cercenando la posibilidad voluntaria de ofrecer esa jubilación como bien indica el Estatuto Marco del Personal Estatuario hasta los 70 años de edad".



Ha afirmado igualmente que el consejero de Sanidad "no ha hecho absolutamente nada para facilitar esa prolongación hasta los 70 años" y "no ha hecho absolutamente nada para garantizar y mejorar la calidad asistencial a los ciudadanos" y "lo único que ha hecho es vender humo engañando a los ciudadanos y a los profesionales sin contar con el apoyo de las organizaciones sindicales".



NEGOCIACIÓN



Por su parte, el consejero de Sanidad ha subrayado que las organizaciones sindicales le han manifestado a él que el plan de ordenación de recursos humanos que el PP quedó "hecho" en la pasada legislatura era "profundamente irresponsable con las necesidades de planificación que ya se veían venir y que no lo negociaron con todas las organizaciones sindicales", de tal forma que según ha dicho los 'populares' "no lo aplicaron, lo dejaron para que lo aplicara" el actual Ejecutivo regional del PSOE y se estrellara, ha dicho, con el mismo.



"Como tantas bombas lapa que tenían puestas debajo de todas y cada una de las políticas que ustedes habían quedado puestas para el gobierno actual", ha añadido Vergeles, quien además ha incidido en que durante la pasada legislatura el Gobierno autonómico del PP jubilaba "forzosamente a los médicos a los 65 años", motivo por el cual ha pedido a los 'populares' que no traten de dar "lecciones" en esta materia.



Al mismo tiempo, el consejero ha recalcado que cuando el actual Ejecutivo regional del PSOE llegó al gobierno paró la aplicación del plan de ordenación de recursos humanos de la anterior legislatura, así como que lo llevó a la mesa de negociación, donde según ha indicado los integrantes de la misma "dijeron que adelante con el plan en las condiciones en las que estaba", y en consecuencia la Junta lo siguió "aplicando en ese sentido".



De este modo, Vergeles ha incidido en que tras haber estado "reflexionando con las organizaciones sindicales durante todo este tiempo", se ha decidido "negociadamente" aplicar la posibilidad voluntaria de jubilación de profesionales sanitarios "a los 67 años".



"Porque tan mala sería la política de prolongación para todos sin tener en cuenta los nuevos efectivos que se van incorporando al sistema sanitario, como aquella falta de planificación que tuvieron ustedes (en alusión al PP) jubilando a los mayores de 65 años por cumplimiento de la edad", ha añadido.