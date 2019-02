PP replica a Cayetano Polo que "quien más se parece a Susana Díaz es Fernández Vara"

La portavoz del Partido Popular de Extremadura y del Comité de Campaña, Gema Cortés, ha replicado al portavoz de Ciudadanos (Cs) en Extremadura, Cayetano Polo, que "quien más se parece a Susana Díaz es Fernández Vara".



Así, ha recalcado que, "si hay alguien que se parece a Susana Díaz en Extremadura es Guillermo Fernández Vara", en respuesta a las declaraciones de Polo, quien ha afirmado que "Elena Nevado es la Susana Díaz de Cáceres", por lo que descartaba un pacto con la actual alcaldesa cacereña.



La portavoz del PP ha explicado que Elena Nevado "no tiene ni EREs ni Heras a sus espaldas", en relación a la exalcaldesa socialista de Cáceres, que fue condenada, mientras que Fernández Vara cuenta "ya con dos altos cargos nombrados por él en la cárcel, como son el exgerente de la Orquesta de Extremadura y el ex administrador de FEVAL".



Además, ha afirmado que, "si en Andalucía han propiciado un cambio de gobierno porque llevaban 38 años gobernando los mismos y estaban sumidos en la corrupción, en Extremadura llevan 34 y les pasa lo mismo".



Con ello, Cortés ha asegurado que Elena Nevado es alcaldesa de Cáceres porque ha ganado las dos últimas elecciones municipales en la ciudad y ha exigido a Cayetano Polo que explique "por qué tiene tanta tirria al PP y le hace tanto tilín el PSOE de Fernández Vara"



La portavoz del PP ha afirmado que "votar a Ciudadanos en Extremadura es permitir que Fernández Vara siga como presidente de la Junta" pues, a pesar de que el PP ha pedido en varias ocasiones a C,s que "diga qué va a hacer con el voto de los extremeños", aún no sabe "nada".



Por último, ha mostrado su "extrañeza" por la posición de C's a nivel nacional, quien este mismo lunes mostró su rechazo a pactar con el PSOE y con Pedro Sánchez, "mientras que en Extremadura, donde está el fan número uno de Sánchez, parece que están deseando pactar".