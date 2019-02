Domínguez trabajará para que los candidatos de C's obtengan los "mejores resultados"

Ep.

La diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura María Victoria Domínguez ha asegurado que trabajará para que los candidatos de su partido obtengan los "mejores resultados" y para que Albert Rivera sea presidente del Gobierno.

Domínguez ha realizado estas declaraciones, este martes, a preguntas de los medios por su decisión de no presentarse a las primarias para las elecciones autonómicas en su partido.

Así, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, Victoria Domínguez no ha querido abundar en dicha decisión ni si en formará parte de listas electorales y se ha remitido al comunicado de prensa remitido este pasado lunes.

De esta forma, la diputada autonómica ha resaltado que pertenece a un proyecto político "importante" que ya "no es de futuro, que ya es de presente" y ha recalcado que en esta legislatura, en la que ha sido la única diputada de Cs en la Asamblea de Extremadura, ha trabajado para que la formación estuviera "a la altura de las circunstancias que le habían tocado estar".

En esta línea, ha valorado que Ciudadanos ha hecho en la cámara legislativa regional "política útil" para los extremeños, por lo que ha añadido que las "expectativas electorales" de Cs "no son más que la confianza que hemos generado en los ciudadanos con una manera de hacer política verdaderamente útil".

Por otro lado, Domínguez ha recalcado que ella sigue "vinculada" a Ciudadanos y quiere que dicha formación tenga "mucha presencia" en la región, obteniendo los "mejores resultados" tanto en Extremadura como en el resto de España.

"Voy a hacer el esfuerzo por que los candidatos que vayan por mi región obtengan los mejores resultados, como he hecho hasta ahora. Yo no he estado trabajando aquí para Victoria Domínguez, he estado trabajando para el partido al que pertenezco".

Finalmente, ha invitado a hacer una "buena campaña electoral" y unos "buenos equipos" para que las encuestas que dan resultados positivos a Ciudadanos se conviertan en "una realidad" tanto en los ayuntamientos como en la comunidad.