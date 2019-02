Vara seguirá "sin descanso en exigencia" del cumplimiento de los compromisos en tren

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha indicado que su ejecutivo seguirá "sin descanso en el control y en la exigencia" del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno central en materia ferroviaria en la comunidad, pese a que en todo caso ha resaltado que por ejemplo en lo que va de año "ADIF está cumpliendo con las licitaciones y lo que se comprometió" en la última reunión del Pacto por el Ferrocarril.

Tras afirmar, así, que él "como no lo toque no" se cree las cosas en esta materia, ha incidido no obstante en que toda vez que ADIF "está cumpliendo" lo comprometido entonces "si lo sigue cumpliendo en todos los meses venideros podremos tener las obras finalizadas a final de este año y la electrificación terminada el año que viene".

"Yo en esta materia digo que Doncreeque y Donpensequé hace tiempo que no están aquí... Entonces yo no me creo nada... Yo lo crea será en todo caso lo que me crea", ha dicho Vara, quien ha incidido en que desde la Junta harán "el seguimiento" y seguirán "muy pendientes, ojo avizor" para que "se cumpla efectivamente" todo lo comprometido.

"Pero yo ya como no lo toque no lo creo... Si vas por la autovía A-66, me voy fijando siempre, que la recorro casi todos los días y las obras van avanzando... Efectivamente había tramos que anteriormente se cortaba la línea y ahora ya se ve allí movimiento y se ve balastro y se ven camiones y se ven máquinas", ha destacado a preguntas de los medios en rueda de prensa este martes en Mérida.

Al mismo tiempo, ha ahondado en que hay que "seguir muy pendiente de que la licitación de las estaciones se lleve a buen puerto y terminen y se adjudiquen y que el año que viene pueda ser una realidad"; tras lo cual ha resaltado que "es verdad que cuantitativamente el 90 por ciento de la obra (del tren de alta velocidad) en su tramo comprometido Badajoz-Plasencia está casi terminada y le falta probablemente ese arreón final, ese achuchón final que hay que hacer este año".

De igual modo, ha añadido que "luego" en la Junta también estarán "ojo avizor" para que "se cumpla el compromiso que el ministro manifestaba recientemente de que en el primer semestre de este año toda la renovación de los trenes esté producida, esté finiquitada, esté terminada, adelantando por tanto unos cuantos meses respecto al objetivo primigenio de que fuera a lo largo de este año".

"No nos podemos dar ningún descanso en el control y en la exigencia. Yo lo he dicho siempre y lo sabe el Gobierno: yo he sido muy exigente siempre con cualquier Gobierno, con el actual el doble", ha concluido el presidente extremeño.