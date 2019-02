Carrón asegura que es el momento de que ciudadanos muestren "puerta al dúo Sánchez-Vara"

Ep

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en al Asamblea de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha asegurado que "ha llegado el momento" de que los ciudadanos muestren en las próximas elecciones nacionales y regionales "la puerta al dúo Sánchez-Vara".



Carrón ha apuntado que también "ha llegado el momento" de abrir las puertas a las demandas ciudadanas y a las medidas que "puedan revertir" las consecuencias del "desastre político" de los que "se presentan como salvadores de la patria pero que hasta el último momento han conspirado contra ella por ambición personal".



Hernández Carrón ha realizado estas declaraciones este lunes en una rueda de prensa en Mérida (Badajoz), en la que también ha mostrado su satisfacción por el hecho que los ciudadanos van a tener la oportunidad de cambiar la "deriva independentista" gracias a la convocatoria de las elecciones nacionales para el próximo 28 de abril.



Asimismo, como ha apuntado el portavoz 'popular', en esos comicios, los ciudadanos también podrán optar entre la "ruina económica" y la "esperanza de salir definitivamente de la crisis", a lo que ha añadido que apostar por el PP será apostar por la "esperanza", por las "políticas responsables", por la "unidad de España" y por la "igualdad de todos".



De esta forma, Carrón se ha mostrado seguro de que el "dúo entre Vara y Sánchez va a dar fin" y se abrirá un "nuevo tiempo" para poner en marcha políticas que respondan a las "demandas reales de la sociedad", que "no son las que está poniendo encima de la mesa el Partido Socialista".



"El Partido Popular de Extremadura va a salir como siempre, va a salir a trabajar por Extremadura, a trabajar por España, a trabajar por los extremeños, por que ni Extremadura ni este país admiten ni un minuto más de socialismo", ha remarcado.



"TRASTORNO DE PERSONALIDAD"



En su intervención, Hernández Carrón también se ha referido a Conferencia Política que el PSOE de Extremadura ha celebrado el pasado fin de semana y ha indicado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, se "ha contagiado" de forma "gravísima" del "trastorno de doble personalidad" que ya afectaba, en su opinión, al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha dicho.



Así, ha indicado que si hace "solo unos meses" Vara ponía "a escurrir a Pedro Sánchez y lo ponía a caer de un burro", ahora el presidente autonómico expone "cosas totalmente contrarias", como que "aquí tienes a tu militancia".



"Este trastorno de personalidad, este cambio constante, esta bipolaridad del señor Fernández Vara viene a demostrar que ayer vimos a un Fernández Vara que estaba nervioso, que estaba histérico, que estaba fuera de sí y que en algunos casos lo vimos que rayaba el histrionismo y casi casi vimos al presidente del club de fans de Pedro Sánchez", ha asegurado.



Así, esta "sobreactuación" de Vara es, para Carrón, una "falta de respeto a los extremeños", ya que por "mucho que grite", ha dicho, los extremeños no son "tontos" y no se van a "dejar engañar ante la falsedad del señor Vara, que un día una cosa y al otro la contraria".



De esta forma, y en relación a la posición de Fernández Vara ante la situación política en Cataluña, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular ha indicado que la unidad de España "no se defiende a última hora en un mitin" o "a golpe de tuit", a lo que ha añadido que, Vara "no tiene principios" y que "simplemente defiende su sillón".



"Ante este histrionismo lo que le pedimos, lo que nosotros recetamos es serenidad, mucha serenidad, porque la ocasión lo requiere. Y desde el sosiego, desde la razón le decimos muy claro al señor Fernández Vara y a los socialistas extremeños que los extremeños son un pueblo sabio, los extremeños son un pueblo que no se va a dejar engañar, los extremeños van a hablar en las urnas y ya saben que tienen que elegir entre los que defendemos la verdad sin complejos, los que defendemos una España unida, frente a los que van cambiando de opinión en función de sus intereses electorales", ha añadido.



También ha lamentado el portavoz adjunto 'popular' que Vara le haya puesto este fin de semana en Mérida a Pedro Sánchez una "alfombra roja" para escuchar "barbaridades" como que el "resto de fuerzas políticas estamos generando crispación", cuando, en su opinión, el "dueño y señor de la crispación" es Pedro Sánchez.



Finalmente, Luis Alfonso Hernández Carrón ha afeado que el PSOE y Podemos hayan registrado el pasado viernes la propuesta de ley de Apoyo y Asistencia a las Víctimas de Terrorismo en la región, con la intención de utilizar a dichas víctimas "en la campaña electoral".



Por otro lado, y con respecto a posibles acuerdos tras las elecciones, Carrón ha reiterado que se remite a las palabras del presidente del PP en la región, José Antonio Monago, y ha defendido que su partido lo que quiere es "quitar al PSOE de la Junta", algo que tiene como "propuesta electoral".



"Estamos dispuestos a pactar con quienes quieran quitar al PSOE en Extremadura. Ese es el mensaje del presidente Monago en esta materia", ha dicho.



INCIDENTE DE ÁBALOS EN MÉRIDA



Por otra parte, y preguntado por los medios sobre el incidente del pasado sábado en el que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, fue increpado en un bar de Mérida por un agente de Policía Nacional en situación de segunda actividad, el portavoz del PP ha indicado que el ministro "está en metido en todas las peleas, en todas las broncas".



"Es lamentable que un ministro de España venga a Extremadura y se enfrente a los ciudadanos porque anda de bares", ha apuntado Carrón, quien ha dicho que le hubiera gustado que Ábalos hubiera venido a la región "con una maleta cargada de soluciones para los extremeños en materia ferroviaria".