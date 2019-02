Podemos recuerda al PP: Las víctimas del terrorismo "duelen a todos"

Ep.

El portavoz del Grupo Podemos en la Asamblea de Extremadura, Álvaro Jaén, ha recordado al PP sobre su postura relativa a la tramitación de la propuesta de ley de Apoyo y Asistencia a las Víctimas de Terrorismo en la región que los afectados por dicha lacra "duelen a todos", y ha rechazado que los 'populares' tengan "la costumbre de hacer bandera de determinadas cuestiones que son de todos".

Preguntado por los medios este viernes sobre la postura de PP y Ciudadanos de no acceder a una tramitación de dicha norma por lectura única, Jaén ha entendido que "cuando el PP no consigue" patrimonializar, ha dicho, un determinado tema, entonces en el seno de dicha formación "se enfadan y pegan la patada en la mesa".

"Recuerdo cómo hace apenas unas fechas el PP en Plasencia convocó un acto supuesta en defensa de las víctimas del terrorismo. Hizo un acto de campaña interna de su propio partido que molestó profundamente a las víctimas. Creo que tiene la costumbre de hacer bandera de determinadas cuestiones que son de todos", ha espetado Álvaro Jaén, quien ha añadido que "las víctimas nos duelen a todos y también a todas las españolas, pero cuando el PP no consigue patrimonializarlo se enfadan y pegan la patada en la mesa".

"A fin de cuentas, a mí no se me olvida, que el 11 de marzo del 2004 cuando estaba nuestro país en shock por aquel acto terrorista en la sede del PP estaban blanqueando dinero... A mí eso no se me olvida", ha incidido en alusión al PP.