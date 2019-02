El Plan de Choque permite la retirada de 170.000 toneladas de camalote en el Guadiana

Un total de 170.000 toneladas de camalote han sido retiradas del río Guadiana desde que comenzara el Plan de Choque a mediados del mes de octubre.



En concreto, del total, 55.000 han sido extraídas por la Unidad Militar de Emergencias (UME), que desde ese mes colabora en unos trabajos a los que además se ha sumado la Brigada Extremadura XI de la base militar General Menacho.

Las toneladas restantes han sido retiradas por Tragsa y la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).



Este es el balance realizado este miércoles por la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, durante una visita al río para conocer de primera mano la continuidad de estos trabajos.



Durante el recorrido, la delegada del Gobierno ha estado acompañada por personal de Tragsa y CHG, así como por el delegado del Defensa en Extremadura, Jesús Caballero, el general jefe de la Brigada Extremadura XI, Francisco Javier Romero Marí y el Teniente Coronel de la UME, Juan Esteban Rodas.



"Con esta visita queremos visualizar los trabajos de colaboración que la Brigada Extremadura XI está prestando a la Unidad Militar de Emergencia pues se ha visto oportuno que las capacidades que tiene esta Brigada, sobre todo de maquinaria, sirvan de apoyo logístico en el tramo asignado a la UME", ha declarado García Seco, quien ha tenido palabras de agradecimiento para los efectivos de la Brigada por su colaboración y la "gran" coordinación llevada a cabo entre todas la unidades.



Asimismo, la delegada del Gobierno ha explicado que otros de los motivos de la visita de este miércoles tiene que ver con que el tramo asignado a la UME para su limpieza, dentro del plan de choque "está finalizando".



"La idea inicial fue dividir la zona afectada del río en varios tramos, y la UME ha trabajado en el último tramo antes de la entrada en Portugal, puesto que uno de los objetivos que teníamos era impedir que la invasión de camalote colonizara la presa de Alqueva", ha recordado García Seco, quien ha añadido que estos trabajos van a tener continuidad con algunas tareas que le serán encomendadas por la Confederación en otras zonas del río.



Por esa razón, ha explicado, "es posible que la UME se traslade a otras zonas, aunque solamente las próximas semanas, hasta el mes de marzo cuando finalizará su actuación en el río Guadiana", tal y como informa en una nota de prensa la Delegación del Gobierno en Extremadura.



Pero la delegada ha advertido de que con ello no terminan los trabajos y el Plan de Choque continúa en otras fases, pues los trabajos de erradicación y vigilancia llevarán "años", ha declarado.



HAZAÑA



De igual manera, García Seco ha definido las labores y el trabajo realizado hasta ahora como "una auténtica hazaña". "Ha sido un trabajo de aprendizaje mutuo entre todas las administraciones que han trabajado en este plan; se han aplicado tecnologías que no se habían aplicado nunca; se ha utilizado maquinaría que estaba destinada a otros usos y que ha dado un magnífico rendimiento. Nada más que podemos dar las gracias a las Fuerzas Armadas por su implicación con la sociedad", ha aseverado.



En este sentido, para la delegada del Gobierno en Extremadura, la situación actual es "mejor", pues ha recordado que el río en septiembre estaba en una situación "alarmante". "El camalote estaba casi en la frontera con Portugal y con unos volúmenes importantes; la situación era muy complicada", ha dicho.



Hoy, ha añadido, el tramo más próximo a Portugal está "limpio", que "es lo más importante". "Eso no quiere decir que cuando lleguen las temperaturas más altas pueda haber rebrotes, y hay que estar pendientes de eso", ha aseverado.



Por esta razón, se ha mostrado "comprometida" de que "con los trabajos de limpieza, el mantenimiento y las barreras que se puedan ir estableciendo para que las zonas limpias no se invadan de nuevo con esos volúmenes".



A este respecto, ha incidido en que con el camalote retirado hasta ahora se ha limpiado una "tercera parte" del río, "imposible de cuantificar en kilómetros dado que no todas las partes estaban igual de invadidas".



La delegada ha recordado, también, que se han llevado a cabo trabajos de limpieza en la zona de Medellín "donde se ha hecho un gran trabajo también", así como que se ha "terminado" igualmente la limpieza de la presa de Montijo, que se ha vaciado y se ha extraído una "gran" cantidad de camalote. También la zona de Talavera o la zona urbana de Mérida, ha añadido.



Por su parte, el general jefe de la Brigada Extremadura XI, Francisco Javier Romero Marí, ha explicado que aunque la participación de este destacamento es "limitada", sí ha supuesto un "apoyo" a la UME.



"Nos ha servido para nosotros mismos en una misión real, para poder poner en práctica nuestro personal y nuestros recursos. Tenemos en este momento un equipo permanente de cinco hombres, que van rotando como va rotando la UME", ha sentenciado.