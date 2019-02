Monago llevará a los tribunales la ley para una administración más ágil

Ep.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado que llevará a los tribunales la Ley para una Administración más ágil de la comunidad en caso de que finalmente se apruebe sin cambiar algunos preceptos con los que considera que "pisotea la legítima competencia" de los ayuntamientos para favorecer "intereses empresariales particulares".



Esto permitiría, según Monago, que el criterio de la Junta prevalezca, por ejemplo, para sacar adelante el proyecto de la mina de litio de Valdeflores en Cáceres a pesar de la negativa municipal, o para "facilitar" el cierre de Almaraz para instalar proyectos fotovoltaicos, de tal forma que "más que obedecer al interés general, persiguen facilitar el interés particular de alguno".



El líder de los 'populares' extremeños se ha referido concretamente al exconsejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, que abandonó su cargo para ocupar la presidencia de Enresa, y cuya anterior empresa tramita actualmente, según Monago, siete proyecto fotovoltaicos en la región.



En esta línea, ha añadido que la nueva norma, que se encuentra en plena tramitación parlamentaria en la Asamblea, y que no cuenta con dictamen del Consejo de Estado, crea la figura del Proyecto Empresarial de Interés Autonómico para proyectos con más de 20 millones de inversión y la creación de 50 empleos, salvo para los de energías renovables, que no tienen exigencias en la creación de puestos de trabajo.



Según ha explicado Monago, con esta norma el Consejo de Gobierno de la Junta podrá declarar a los proyectos que cumplan estos requisitos como de interés autonómico y su criterio primará sobre el de los ayuntamientos, y además modifica los criterios para la concesión de subvenciones por parte de la Junta, que se amplían de 60.000 hasta los 600.000 euros.



NO APOYÓ LA ENMIENDA DE PODEMOS



Cabe recordar que esta propuesta de ley, presentada por el Grupo Socialista, superó el pasado 5 de diciembre una enmienda a la totalidad presentada por Podemos, que fue rechazada por el resto de partidos, incluido el PP.



Entonces, la diputada del Grupo Popular Eva Pérez Zamora justificaba el rechazo a la enmienda a la totalidad de Podemos con el objetivo de mejorar una ley que consideran que "no es suficiente", y ya anunciaba que en la tramitación parlamentaria tratarán de introducir cambios para que los beneficios contemplados para las grandes empresas lleguen también a los pequeños emprendedores de la comunidad.



Un argumento, el de la "igualdad" de acceso a las ayudas de los grandes empresarios y de las pymes o autónomos, que también ha sido esgrimido por Monago en su comparecencia de este miércoles, quien ha asegurado que los 'populares' no votaron a favor de la misma, lo que hubiera terminado con la tramitación de la propuesta socialista, porque considera que la ley, en su conjunto, "como filosofía está bien", pero quieren cambiar con sus enmiendas estas cuestiones.



En concreto, se refiere a los artículos 3.2 y 4,2 de la citada propuesta de ley. El primero de ellos se refiere a la particularidad de los proyectos de energías renovables, que no tendrían que cumplir con el requisito de generar al menos 50 empleos. El segundo, sobre la prevalencia de la decisión de la Junta sobre la de los ayuntamientos para la instalación de grandes proyectos empresariales.



UN "TRAJE A MEDIDA" DE PROYECTOS



Literalmente, este último artículo señala que "las determinaciones contenidas en las calificaciones de Proyecto empresarial de interés autonómico tendrán fuerza vinculante para las administraciones regional y local y para los particulares y prevalecerán sobre las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente".



Con ello, se crea "un traje a medida" a determinados proyectos empresariales ante los que "los ayuntamientos no podrán rechistar", ha asegurado Monago, quien se ha referido concretamente a la oposición del Ayuntamiento de Cáceres a la instalación de una mina de litio en la Montaña.



Por todo ello, ha rebautizado la norma como la 'Ley Vara de Minas y favores fotovoltaicos", ante la cual ha advertido que acudirá a los tribunales en caso de que, como ha solicitado, el resto de grupos políticos, es decir, Ciudadanos, pero sobre todo Podemos, con el que sumaría los apoyos necesarios para introducir estos cambios en la norma, "no ponga pie en pared" para frenar esta "fechoría" de los socialistas.



En este punto, ha señalado que no se puede "regatear" la Ley, como ya se intentó según ha señalado con el proyecto Isla de Valdecañas que fue anulado por el Supremo, y que aún está pendiente de decidir su futuro.