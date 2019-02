PSOE y Podemos se oponen en la Asamblea a una iniciativa del PP

Ep.



Los grupos del PSOE y Podemos se han opuesto este jueves a una iniciativa del PP que buscaba instar a la Junta a trasladar a las Cortes Generales su rechazo, junto al de los grupos, al proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.



Asimismo, la iniciativa, que ha contado con los votos a favor del PP y de Ciudadanos, pedía también solicitar a los grupos en el Congreso y en el Senado que rechacen el referido proyecto de presupuestos, además de defender la Constitución, la unidad de España, la solidaridad interterritorial y la convergencia, así como el acceso a los servicios en igualdad y con independencia del lugar de residencia.



La portavoz del Grupo Parlamentario Popular Cristina Teniente ha sido la encargada de defender en el pleno de este jueves esta iniciativa y, en su intervención, ha manifestado que "qué más necesita" el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para trasladarle a Pedro Sánchez lo que le "decía cuando era susanista", ya que el silencio le hace "culpable" y "ya no valen las tonterías en los tuits".



En esta línea, ha condenado Teniente que Sánchez haya dado una "puñalada trapera" días antes de que se inicie el juicio del 'procés', así como que haya aceptado una mediación para salvar unas cuentas que "se negociaron en la cárcel".



Así, ha espetado que a la bancada socialista le "importa un pepino España", toda vez que si le importara algo habrían dicho "basta ya alto y claro", además de criticar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya puesto al "mismo nivel de legitimidad" al gobierno y a quienes "quieren acabar" con el Estado.



Por ello, ha apelado la portavoz 'popular' a los socialistas "de verdad" al entender que el actual Ejecutivo central "no puede caer más bajo" al llevar a cabo unas acciones que "desagarran".



De esta forma, Cristina Teniente ha considerado necesario mostrar el rechazo a los PGE porque son un "insulto" y "despojan de inversiones" a la región, ya que el problema de ellos es que son la "carta de pago" de Sánchez a los "golpistas" y la "mayor afrenta" a los principios de igualdad y solidaridad.



También ha dicho el PP que las cuentas del Gobierno central rompen "cualquier aspiración" de Extremadura para converger, relegan "al olvido" los planes especiales de empleo, "engañan" con la Deuda Histórica, además de ser un "atraco de manual" y una "broma de mal gusto".



A estos hechos, la 'popular' ha unido la transferencia de hasta 33 competencias al País Vasco, entre ellas prisiones, lo que supondrá que los presos que estén en cárceles vascas, entre ellos los etarras, estarán bajo la competencia de dicho gobierno autonómico, ha lamentado.



FIJACIÓN DE POSICIONES DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, el diputado del PSOE Jorge Amado ha indicado que el PP, con la "excusa de ese discurso patético, frentista o bananero", su "único y verdadero propósito" es evitar que los ciudadanos recuperen todos los derechos hurtados.



Así, Amado ha acusado a los 'populares' de "aprovechar las crisis para sacar provecho", por lo que ha pedido que el PP no "intente vestir su rechazo a estos presupuestos con banderas", ya que dicho rechazo "no es territorial, es puramente ideológico".



"No hay bandera que tape la desvergüenza que 212.000 extremeños pensionistas no vean incrementadas sus pensiones en un 3 por ciento, porque no existe bandera tan grande que pueda esconder la indignidad de estar en contra de subir el salario mínimo a 92.000 trabajadores extremeños o que se mejoren las cotizaciones a los autónomos", ha aseverado.



Por su parte, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha indicado que, aunque no son los presupuestos de su formación, los datos económicos que el PP y Ciudadanos han esgrimido para justificar esta propuesta no son una razón "para oponerse".



Por ello, en su opinión, las posiciones en contra de los PGE lo son por la "subida histórica" del Salario Mínimo Interprofesional, por ligar las pensiones al IPC, por el aumento de los fondos a la dependencia o por el subsidio para mayores 52 años.



En este sentido, ha criticado Hierro que el PP tiene que utilizar "palabras gruesas", porque "cuanto más grande es la bandera y las palabras gruesas" que utilizan "más grande es el pufo que están intentado tapar".



Finalmente, la diputada de Ciudadanos María Victoria Domínguez ha mostrado su respaldo esta iniciativa porque son los presupuestos del "pacto de la cárcel", del "sablazo a los autónomos", del "freno a la creación de empleo", además de tener un "agujero de 10.000 millones de euros" y no incluir "ni una sola medida de ahorro".



Así, Domínguez ha indicado que España tenía hasta hace un poco un problema que era el del separatismo, al que ahora se le ha unido "el presidente del Gobierno", quien se ha convertido, en su opinión, en un "problema importante" para el país porque está "dispuesto a todo" con tal de "seguir en la Moncloa".



Además, la portavoz de Ciudadanos ha rechazado las cuentas porque "consolidan privilegios y desigualdades" entre españoles, además de criticar que la figura del "mediador", por ser la "última de las humillaciones intolerables" a España.