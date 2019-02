Vara valora el profundo compromiso con la realidad de los ciudadanos de la ONCE

Rd./Ep.

De esta forma, lo ha señalado el Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, durante el acto de ratificación de Fernando Iglesias García como delegado territorial de ONCE y del nombramiento de Venancio Ortiz como presidente del Consejo Territorial ONCE.

El jefe del Ejecutivo extremeño ha ensalzado el trabajo y dedicación de quienes han formado y son parte de esta organización, y ha subrayado la labor realizada en la comunidad para poner en marcha leyes nuevas, como las que tienen ver con el tercer sector y la contratación social, y perfeccionar las que ya existen.

Ha indicado que estos avances tienen que ver con la normalidad y visibilidad y ha señalado que la discapacidad no es sinónimo de incapacidad, sino todo lo contrario, a la vez que ha manifestado, recordando las palabras del extremeño con discapacidad visual y auditiva Javier García Pajares, que el verdadero problema no está en no ver o no oír, sino en no sentir.

Según Fernández Vara, “es en el profundo sentimiento y compromiso con la realidad de la gente donde está la razón de existir de la ONCE”, recalcando la buena gestión de los profesionales de esta organización.

En este sentido, ha asegurado que la ONCE es parte importante de España y uno de sus mejores escaparates junto con la Organización Nacional de Trasplantes.

Y, ha concluido que “la ONCE es vuestra pero también nuestra, la sentimos como nuestra una gran parte de los españoles. Detrás del cupón no sólo hay un juego o un sorteo, sino una esperanza de vida para muchas personas”.

Completan los nuevos responsables de la ONCE en Extremadura Victoria María Hernández Ventura, Francisco Javier González Jiménez, María Purificación Grande Prieto y Nekane Calvo Acosta como consejeros territoriales.

REQUERIMIENTOS DE LAS PERSONAS CIEGAS

Por su parte, Fernando Iglesias y Venancio Ortiz han comprometido sus esfuerzos durante los próximos cuatro años para tratar de mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y del resto de las personas con discapacidad en Extremadura, tratando de darles voz y de atender sus requerimientos y necesidades a través de una organización como la ONCE que el pasado año ha experimentado un aumento de ventas del 9,16 por ciento en la región.

En materia de empleo, han destacado igualmente, la ONCE ha realizado 33 contratos indefinidos a vendedores de sus productos de juego, lo que supone un "afianzamiento" del empleo de "calidad" y que sitúa la plantilla media a finales de 2018 en 492 vendedores, todos ellos personas con discapacidad.

La ONCE Extremadura también ha incorporado 73 nuevos afiliados hasta sumar un número total superior a 2.000 personas. Como reto, Iglesias se ha planteado luchar para erradicar el desempleo que afecta al 60 por ciento de las personas con discapacidad y que las mujeres con discapacidad tengan acceso a oportunidades y al empleo, mientras que Ortiz se ha comprometido a ser su voz, representar en la sociedad y defender los derechos de las personas ciegas y con discapacidad en general de la mano de otras asociaciones del tercer sector.

Finalmente, ha intervenido Fragoso, que ha defendido que la ONCE es un "ejemplo para todos", "marca España" y una organización creada hace 80 años que han querido "copiar y replicar en todo el mundo".director general de la ONCE,

SATISFACCIÓN POR EL TRABAJO REALIZADO

En esta línea, el director general de la ONCE, Ángel Sánchez Cánovas, ha mostrado su satisfacción por el trabajo realizado por la organización en los últimos cuatro años y ha apuntado que abordan el nuevo mandato surgido de las urnas con unas ganas "renovadas" de seguir "peleando" por la integración social y laboral de las personas con discapacidad visual.

Sánchez Cánovas ha señalado, además, que el Grupo Social ONCE, que es la suma de la ONCE, Fundación e Ilunion, da empleo directo a más de 73.000 trabajadores, el 60 por ciento de ellos con discapacidad visual.

Al mismo tiempo, ha defendido la labor que llevan a cabo gracias a un juego "socialmente responsable" en el que, de cada 100 euros que venden, 38 se "convierten" en trabajo para personas con otras capacidades, en la eliminación de barreras físicas y mentales, en el apoyo a la formación o en adaptaciones de puestos de trabajo y 52 euros van para los premios.

Una labor en favor de las personas con discapacidad y en concreto visual y de su autonomía, bienestar y normalización que también ha aplaudido Francisco Javier Olivera.