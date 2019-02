La ley contra el calor en las aulas acordada entre Podemos y PSOE, a debate en la Asamblea

Ep.



La propuesta de ley de Podemos sobre Eficiencia Energética, más conocida como norma para combatir las altas temperaturas en las aulas extremeñas, y que ha sido acordada entre dicha formación y el PSOE, supondrá uno de los principales puntos de atención de la sesión plenaria que se celebra este próximo jueves, día 7, en la Asamblea de Extremadura.



Junto a esta iniciativa, que saldrá adelante al contar con el consenso de Podemos y PSOE, el pleno de la Cámara regional abordará también la situación actual del complejo turístico 'Elysium City' en Castilblanco (Badajoz), a través de una pregunta que planteará el PP.



Mediante una propuesta de impulso, igualmente, Podemos exigirá a la Junta de Extremadura que renegocie la Obligación de Servicio Público (OSP) de la comunidad en materia ferroviaria. La formación 'morada', asimismo, preguntará a la Administración regional sobre la situación actual de los pisos de la Guardia Civil en la barriada de Suerte de Saavedra de Badajoz.



Además, el PP planteará una propuesta de impulso a través de la cual solicitará el apoyo de los grupos políticos para trasladar a Las Cortes Generales desde la comunidad el "rechazo absoluto" a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno central.



También el PP, e igualmente mediante una propuesta de impulso, buscará que la Asamblea muestre su rechazo por que el Gobierno central "deja fuera" del plan de Internet de alta velocidad a "una mayoría" de pueblos de la comunidad; y planteará además sendas preguntas a la Junta sobre la situación del paro en Extremadura y sobre la contratación de médicos "sin MIR" en la región.



EFICIENCIA ENERGÉTICA



Así, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Asamblea de este martes, la presidenta del Grupo Podemos en la Cámara regional, Irene de Miguel, ha destacado que la propuesta de ley de su partido sobre Eficiencia Energética y contra el calor en las aulas extremeñas vaya a salir adelante después de haber sido negociada con el PSOE, aunque ha considerado que con las aportaciones socialistas a la norma ésta se queda "en un cinco raspado" cuando la formación 'morada' aspiraba al "sobresaliente".



En todo caso, ha subrayado que en virtud de dicha norma se va a realizar en centros educativos públicos una auditoría de necesidades en materia de eficiencia energética y climatización, tras la cual se priorizarán las actuaciones, ha dicho.



A su vez, la diputada del PSOE Ascensión Godoy ha recibido "muy positivamente" la incorporación de 25 enmiendas de su partido a la propuesta de ley de Podemos sobre Eficiencia Energética, la cual a su juicio legisla "de manera ordenada y útil" y supondrá "una herramienta para la mejora educativa en la región".



Por otra parte, sobre la propuesta de impulso de su grupo para exigir a la Junta que renegocie la Obligación de Servicio Público ferroviaria en la región, Irene de Miguel (Podemos) ha subrayado que actualmente las líneas de tren en la comunidad son "deficitarias" y el servicio que se ofrece es "indigno"; motivo por el cual defiende que el Estado "debe asumir el coste de este servicio absolutamente deficitario" hasta que se introduzcan las mejoras necesarias en la materia.



COMPLEJO TURÍSTICO EN CASTIBLANCO



A su vez, sobre el proyecto de complejo turístico en Castilblanco, la portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha avanzado que su partido preguntará el próximo jueves en el pleno de la Cámara regional sobre si hay "elementos suficientes para acreditar la viabilidad" de dicha iniciativa, sobre la cual "dos meses después (de su presentación) sólo tenemos palabras".



"Es un proyecto estrella de Vara pero que no ha llegado a la administración", ha espetado la 'popular', quien ha considerado que con esta iniciativa en Castilblanco "se lanzan mensajes de esperanza" cuando "no hay nada real".



En este sentido, ha reconocido que en el PP están "ya cansados de trolas" por parte de la Junta, después de que la promotora de dicho proyecto "pidió la suspensión del proyecto nada más presentarlo" para aportar más documentación, ha apuntado.



PGE



Por su parte, sobre la propuesta de impulso de su partido mediante la que buscará el "rechazo absoluto" de la Asamblea a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno central del PSOE, Cristina Teniente (PP) ha considerado que dichas cuentas suponen "un atentado a los principios de igualdad y solidaridad consagrados en la Constitución y en las leyes".



Así, ha criticado que mientras que por parte del Ejecutivo central se aumentan, ha dicho, las inversiones en Cataluña y en el Eje Mediterráneo, en el caso del tren extremeño "se presupuesta lo que se dejó de presupuestar el año pasado".



En este sentido, ha considerado también que los PGE 2019 suponen "la carta de pago a los independentistas" por parte del socialista Pedro Sánchez por su apoyo para que accediera a la Presidencia del Gobierno; y ha lamentado que dichos presupuestos están "plagados" de "incumplimientos" y de "recortes", así como que además "no" incluyen el Plan Especial de Empleo que el PSOE sí pedía cuando gobernaba Mariano Rajoy en el país, ha indicado.



Sobre la citada propuesta de impulso 'popular', la diputada del PSOE Ascensión Godoy, a su vez, ha reconocido que la iniciativa incluye "una serie de mentiras y falsedades" sobre los PGE que "no" van a "calar" en la ciudadanía en todo caso, ya que dichos presupuestos en realidad son "los más sociales y los más solidarios" presentados en los últimos ocho años por parte del Gobierno central.



Al respecto, Godoy ha resaltado que el Gobierno nacional ha introducido medidas como una subida del Salario Mínimo Interprofesional y de las pensiones, además de la "supresión" del copago farmacéutico, de "más dinero" para Dependencia, y "la mayor inversión per cápita" de las CCAA para Extremadura.



JUEGO RESPONSABLE



Finalmente, sobre el decreto ley para el Fomento del Juego Responsable en Extremadura al que ha dado luz verde este martes el Consejo de Gobierno de la Junta y que, entre otros aspectos, establece una distancia mínima de 300 metros entre las casas de apuestas y los centros escolares, Irene de Miguel (Podemos) ha reconocido que en su partido están "muy satisfechos" por esta iniciativa, que según ha dicho ha sido trabajada de forma conjunta con la Administración regional.



Así, teniendo en cuenta que "la alarma social contra la ludopatía está creciendo", la diputada de Podemos ha defendido que esta materia tenía que ser regulada en Extremadura en cuestiones como la cercanía de casas de apuestas a centros educativos.



Irene de Miguel ha aplaudido, igualmente, que las sanciones contempladas dentro del citado decreto vayan a ser destinadas, según ha indicado, a "combatir la ludopatía".