Manos Unidas Mérida-Badajoz llevará a cabo 12 proyectos en Sierra Leona o India

Ep.



Manos Unidas Mérida-Badajoz llevará a cabo durante este año en el marco de su campaña anual un total de 12 proyectos por un importe total de 370.846 euros y dirigidos a mejorar el acceso a la Educación Secundaria en Sierra Leona, el acceso al agua y a servicios de saneamiento adecuados en zonas rurales de La India o la situación del migrante en Marruecos con enfoque de género, así como para el establecimiento de un proceso de resiliencia en comunidades vulnerables de Salvador.



La presidenta, el consiliario y la responsable de comunicaciones de la ONG, Estrella Rodríguez, José Antonio Salguero y Inés María Guisado respectivamente, han presentado estos proyectos en rueda de prensa este martes en Badajoz, en la que han puesto en valor el sistema de trabajo de Manos Unidas, que financia proyectos de desarrollo agrícola, sanitarios, educativos, sociales o de promoción de la mujer en lugares deprimidos y con comunidades empobrecidas.



Rodríguez ha explicado que a la central de Manos Unidas en Madrid le llegan distintas propuestas para la realización de proyectos por parte de los misioneros que conocen las necesidades de los países más desfavorecidos, así como que las estudian y las trasladan a las diócesis para que elijan cuáles van a llevar a cabo en función del dinero recaudado en la campaña del año anterior, de manera que aquellos proyectos que se quedasen "sin elegir" los hace la central.



Asimismo, ha agregado que el 10 por ciento del valor del proyecto lo aporta la comunidad beneficiaria y que, como no suelen tener dinero, lo hacen a través de terrenos o de su propio trabajo, de manera que lo sienten como suyo, se "implican" y sirve además de "estímulo".



Al respecto, Salguero ha concretado que economistas o expertos de Manos Unidas analizan que los proyectos sean sostenibles en el tiempo, que incluyan valores como la ecología o el respeto a la naturaleza y que tengan en cuenta a los beneficiarios con los que trabajarán y que, una vez que tienen la financiación, aprueban el proyecto para "no defraudar a los pobres".



Ante ello, ha lamentado que el "único problema" de las iniciativas desarrolladas por Manos Unidas son las guerras y la política, sobre lo cual ha apuntado que procuran que "no" se vean "desfavorecidos" y que la viabilidad del proyecto "significa" su seguimiento.



CAMPAÑA PARA 2019



Igualmente, Estrella Rodríguez ha detallado que gracias a la última campaña a nivel nacional se realizarán 570 proyectos en 59 países por un valor de 38.524.001 euros, de los que 199 son educativos, 114 agrícolas, 110 sanitarios, 79 sociales y 68 de promoción de la mujer, este último uno de los aspectos al que le están dando "prioridad" al estar "muy minusvalorada" y permitir que los hombres vean el "empeño", "intensidad" y "capacidad de organización" de las féminas.



En el caso de la Archidiócesis Mérida-Badajoz y con la aportación de socios, parroquias y colegios, se llevarán a cabo 12 proyectos por 370.903 euros, entre los cuales el de más cuantía por 68.095 euros consiste en la mejora del acceso a la Educación Secundaria en Sierra Leona; seguido por un programa de salud para jóvenes en su segunda fase en La India por 52.734 euros y por un proyecto para la mejora del acceso al agua y a servicios de saneamiento adecuados en zonas rurales de Sierra Leona por 50.000 euros.



Otros proyectos consisten en el empoderamiento de mujeres y niños de La India por 13.736 euros; la mejora de la calidad educativa a través de la instalación fotovoltaica en Madagascar por 9.729 euros; el establecimiento de un proceso de resiliencia en comunidades vulnerables de Salvador por 41.193 euros; la mejora de la situación del migrante en Marruecos con enfoque de género en Marruecos por 31.272 euros y el apoyo a la formación rural en Burkina Faso por 30.409 euros.



También se desarrollará otro para el refuerzo a la educación informática en un instituto de Kasai oriental de la República Democrática del Congo por 30.791 euros; otro para la mejora de la situación socio-económica y el fortalecimiento en Mauritania por 22.095 euros; otro para la mejora de la seguridad alimentaria a través de la agricultura de regadío en Malawi por 13.309 euros y para la atención sanitaria a la población del barrio de Adobo en Costa de Marfil por 7.456 euros.



Respecto a la campaña de Manos Unidas para este año, Rodríguez ha expuesto que su lema es 'La mujer del siglo XXI, ni independiente ni segura, ni con voz' y que la ONG celebra su 60 aniversario y sigue "luchando" contra el hambre, la pobreza, la exclusión y "la falta de compromiso en la construcción de un mundo más justo y solidario".



"A través de la educación para el desarrollo, hemos querido trasladar a la sociedad española una diversidad de acciones encaminadas al cambio de estructuras, de comportamientos, aptitudes y valores que favorezcan el avance hacia una sociedad más justa y fraterna", ha resaltado, para lamentar que "todavía hoy" el desarrollo integral es "imposible" para 820 millones de personas que pasan hambre.



Por último, ha avanzado que con motivo de la campaña actual este viernes, día 8, se celebra a las 19,30 horas en la Parroquia San Juan de Dios en Badajoz una eucaristía presidida por el arzobispo, Celso Morga seguida de una cena solidaria a base de pan y agua, armonizadas por la coral de la Universidad de Mayores.