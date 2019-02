Monago quiere garantizar por ley un desarrollo equilibrado en dos provincias extremeñas

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, se ha comprometido a que, si gana las elecciones, regulará por ley que exista un equilibrio entre las inversiones que el gobierno regional acomete en las dos provincias extremeñas.

"Tengo constatado hace unos años que los habitantes de Cáceres entienden que hay una situación de discriminación con respecto a Badajoz", ha comentado y ha señalado que "cuando me lo dicen mucho, es porque tienen razón".

Según el líder del PP, "algo se estará haciendo mal cuando los ciudadanos tienen esa percepción", por tanto, en caso de ser presidente de la Junta hará una norma, con rango de ley, que "equilibre cualquier actuación entre ambas provincias", para que "nadie se sienta discriminado".

"Esta tierra tira adelante con sus dos provincias, con todas sus comarcas y con toda su gente y si una zona se siente discriminada, tenemos que darle luz y taquígrafos a los que hacemos, y lo digo yo, que tuve un Consejo de Gobierno con más miembros de la provincia de Cáceres que la de Badajoz".

PUBLICIDAD POR EL TREN

Al margen de este anuncio, el líder del PP extremeño también se ha referido a las incidencias en el tren "indigno" de Extremadura y ha lamentado que "a pesar de los anuncios pagados por Ábalos en la prensa regional, el tren sigue siendo muy impuntual en Extremadura".

"No tenemos un tren digno, aunque se pague la publicidad", ha recalcado y ha indicado que "lo que se publica, pagado como publicidad, no es verdad", como muestras los retrasos registrados en estos dos últimos días. "Con o sin publicidad, Ábalos no puede cambiar la realidad del tren indigno de Extremadura", ha concluido.