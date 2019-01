La Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura continúa su tramitación

Ep.

La propuesta de Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura, formulada por el PSOE, continuará su tramitación en la Asamblea al no prosperar la enmienda a la totalidad presentada por el PP, que ha recibido el apoyo de Ciudadanos en el pleno de este jueves.



Por su parte, los diputados del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Podemos han rechazado la devolución de la norma, como solicitaban los 'populares', por lo que ahora el texto será remitido a la comisión correspondiente para trabajar en la presentación de enmiendas parciales.



En su turno de intervención, la diputada socialista Ana Belén Fernández ha explicado que el objetivo de la norma es conseguir reforzar el derecho de las personas a una vivienda "digna" adaptada a su situación, así como dinamizar el sector económico ligado y derivado de la construcción.



Así, ha valorado que el Ejecutivo extremeño presidido por Guillermo Fernández Vara ha tenido claro el "firme convencimiento" del carácter social de la vivienda , por lo que ha impulsado políticas para favorecer el acceso de los ciudadanos una "vivienda digna en igualdad de condiciones".



También ha dicho que la calidad constructiva y arquitectónica se plasma en dicha propuesta de ley, en la que se resalta papel público de la arquitectura para la cohesión social, además de valorar el respeto por el medio ambiente y la eficiencia energética.



MARCO NORMATIVO "ESTABLE Y DURADERO"



Asimismo, la diputada socialista ha insistido en que con esta norma se pretende dotar a Extremadura de un marco normativo "estable y duradero", donde se fijen las bases del régimen jurídico de la vivienda protegida.



En este sentido se recogen aspectos como, por ejemplo, la definición del concepto de vivienda habitual y deshabitada, se tipifica la conducta especulativa o se establece las condiciones del ejercicio de los derechos reales de tanteo y retracto.



De la misma manera la norma incluye novedades importantes en cuanto a la enajenación de viviendas de promoción pública, se mantiene el fomento público de la vivienda o el régimen sancionador, además de regular los órganos asesores.



Finalmente, el proyecto de ley incide en los derechos de los ciudadanos en todas las fases de la construcción o de la venta de una vivienda, apuesta por el fomento de la arquitectura como uno de los canales para producir calidad medioambiental, refuerza los controles de la calidad constructiva o incorpora la Ley de Emergencia Social de la Vivienda.



ENMIENDA A LA TOTALIDAD DEL PP



En su turno de intervención, el diputado del PP José Ángel Sánchez Juliá ha puesto de manifiesto en la defensa de su enmienda a la totalidad que la propuesta de ley socialista evidencia el "desaguisado" que hay en la Junta en materia de políticas de vivienda.



Así, ha recordado que va a hacer una año que se anunció esta iniciativa como proyecto de ley, aunque es ahora cuando el Grupo Parlamentario Socialista trae "a capón" una norma que al PP no le gusta "ni en el fondo ni en a forma".



De esta forma, ha insistido en que la propuesta socialista no es una ley sino una "declaración de intenciones", ya que cuenta con más de 70 aspectos sujetos a desarrollo reglamentario, lo que impide que se pueda desarrollar en lo que queda en la legislatura.



Asimismo, ha apuntado que hay que hacer más esfuerzo una vez aprobada que en el proceso de elaboración, además de criticar que no es una ley consensuada; ni técnica, sino "eminentemente intervencionista"; ni servirá para impulsar el desarrollo de la construcción, ya que no cuenta con memoria económica, en opinión del PP.



Por su parte, y respecto a la enmienda a la totalidad del PP, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha remarcado que su grupo coincide en muchos de los aspectos expuestos por los 'populares' y ha votado sí a la enmienda a la totalidad porque, como ha apuntado, la propuesta de ley del PSOE no cuenta "ni con el visto bueno del Consejo Asesor de la Vivienda".



Así, ha dicho que no se puede traer una ley de estas características a poco menos de dos meses de que termine esta legislatura, toda vez que es una ley "importante", ya que se ocupa del acceso a la vivienda, un derecho que está recogido en la Constitución.



Por ello, Domínguez ha remarcado que se lleva anunciado desde hace mucho tiempo esta norma y que, en su opinión, podía haber sido consensuada y tramitada de una "más sosegada", porque, como ha dicho, recoge una "amalgama de cuestiones" y, en su opinión, necesita un marco jurídico "más perfilado".



PODEMOS SE OFRECE A TRABAJAR



En el turno de Podemos, el diputado José Luis Murillo ha rechazado la enmienda a la totalidad del PP y se ha mostrado dispuesto a trabajar en las enmiendas parciales porque esta propuesta de ley necesita "más concreción" e incorporar algunos aspectos.



En su intervención, Murillo ha confesado que la vivienda es su tema y que participa en política por días como hoy, en los que tiene delante al expresidente de la Junta José Antonio Monago y al exconsejero Víctor del Moral, quienes con su política de vivienda hicieron, ha dicho, que se implicara en el movimiento antidesahucio.



Así, ha apuntado que esa política de vivienda desarrollada por los 'populares' en la anterior legislatura está en el espíritu de la enmienda a la totalidad presentada, por lo que Podemos no la puede apoyar, ha dicho.



En este sentido, Murillo ha apuntado que no quiere hablar de legislatura perdida en materia de vivienda, pero ha considerado que ha sido insuficiente, por ello ha apuntado que la propuesta del PSOE necesita incorporar algunos aspectos, tarea en la que se ha ofrecido a trabajar, ya que, si el texto final de la norma se pareciese al original, contaría con el voto en contra de Podemos.