El Gobierno afirma que no es competente para prohibir la caza

El Gobierno ha señalado que no puede responder a la demanda de varios colectivos sociales que reclaman una regulación "con mayor intensidad" o la prohibición de la caza porque "no es competente" en la materia, por lo que no puede tomar esa decisión.

En una respuesta parlamentaria remitida por escrito a la pregunta de la senadora de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea María Vanessa Angustia, el Ejecutivo responde que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los diferentes cuerpos de Agentes Forestales y Medioambientales en España están encargados de velar por el "adecuado cumplimiento" de las condiciones legales y de seguridad de las cacerías.

Además, señala que estos cuerpos están preparados para auxiliar en situaciones de accidente o cualquier situación anómala que ocurra en el desarrollo de las mismas.

La pregunta parlamentaria se emitió el 29 de noviembre a raíz de la iniciativa de la Fundación Franz Weber a la que se sumaron 73.000 firmas sobre el maltrato a los animales silvestres y después de un vídeo en el que se podía ver como una docena de perros de caza y un ciervo caían por un barranco durante una batida de caza en Herreruela (Cáceres).

Además de ese ejemplo, la senadora Angustia recuerda también otros casos como campeonatos o "macrobatidas" de caza de zorro con perros, que se permiten en Galicia.

En este contexto, pregunta al Gobierno si va a tomar medidas después de la difusión del vídeo de la cacería de Cáceres, si tiene previsto prohibir el uso de perros en batidas y si prevé tomar alguna medida legislativa para prohibir el formato pseudodeportivo para fomentar los llamados campeonatos de caza de animales silvestres.

Así, el Gobierno recuerda que las rehalas de perros están reguladas por las normativas de caza y de sanidad animal de las comunidades autónomas, de acuerdo con sus competencias.

Del mismo modo, añade que las autorizaciones para celebrar campeonatos son también competencia autonómica que las autorizan de acuerdo con la legalidad vigente e insiste en que el maltrato animal es un delito tipificado en el Código Penal.

Para la senadora, que forma parte de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APPDA) las imágenes muestran una "crueldad inusitada contra la fauna salvaje, que se repite en cada acción de caza y que supone un auténtico atentado ambiental y animal".

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló el pasado 4 de diciembre en una entrevista radiofónica que, desde su "perspectiva personal", está a favor de prohibir la caza y las corridas de toros.

Esta afirmación fue contestada por el presidente de la RFEC, Ángel López Maraver, que manifestó que con sus declaraciones, Teresa Ribera, "solo demuestra una total y absoluta ignorancia" de la actividad cinegética y del mundo rural.

Posteriormente, la ministra precisó en el Senado que se trataba de unas "manifestaciones estrictamente personales" y recordó, además, ninguna de estas dos cuestiones son competencia de su Ministerio.