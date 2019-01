Comienza a funcionar la Oficina Fiscal de Extremadura

Ep.

La Fiscalía Superior de Extremadura funciona desde este miércoles bajo la nueva organización que supone la Oficina Fiscal, que ha abierto sus puertas en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en Cáceres, y que servirá para coordinar las funciones de los fiscales y liberarlos de labores administrativas.



Se trata de un nuevo modelo de funcionamiento diseñado por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado para mejorar el aprovechamiento de los recursos en las fiscalías y que pretende descargar a los fiscales de la gestión administrativa del área, lo que les permite dedicarse en exclusiva a las funciones que les son propias.



En Extremadura trabajan 60 fiscales y otros 56 funcionarios están adscritos a las diferentes fiscalías (Cáceres, Badajoz, Plasencia y Mérida), que ya contaban con estas oficinas, con lo que la de Extremadura "era el último eslabón que faltaba" para completar el organigrama regional, según ha explicado el Fiscal Superior de Extremadura, Aurelio Blanco, en declaraciones a los medios antes del acto oficial de inauguración.



Blanco ha incidido en que se trata de un proyecto diseñado por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado para apoyo a los fiscales y para que haya una mejor estructura organizativa.



"Con las nuevas tecnologías instaladas hace tiempo se espera que esta Oficina Fiscal sirva para un mejor desenvolvimiento del trabajo de los fiscales y de apoyo a lo mismos, dada la cantidad de funciones que últimamente se les ha atribuido en distintas materias como menores, violencia de género, etc, para las que la antigua Secretaría de la Fiscalía no estaba preparadas", ha resaltado.



La Oficina Fiscal organizará y reestructurará todo el trabajo y funcionará como un ente independiente de los fiscales, que estarán coordinados por el fiscal jefe. Tendrá un funcionario al frente que se encargue del reparto del trabajo, controle la documentación y dé cuenta a los fiscales de las funciones que tiene que realizar como los señalamientos, escritos de calificación, etc.



"El objetivo es dar una mayor eficiencia al servicio", ya que este servicio administrativo para la Fiscalía, mejorará el trabajo que se organizará por grupos y por especialidades "Es para que el trabajo confluya en una mejora del servicio y no como antes que cada uno hacía distintas cosas y muchas veces se duplicaban las materias o se complicaban las labores de cada uno", ha incidido Blanco.



Tras la implantación de esta nueva estructura en Extremadura le sucederán las de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Ceuta y Melilla, ya que en algunas CCAA como el País Vasco o Cataluña, que tienen transferidas las competencias en Justicia, ya está implantada.



En el acto de inauguración de la Oficina Fiscal de Extremadura ha intervenido además del Fiscal Superior de Extremadura, la directora general de Modernización de la Justicia del Ministerio de Justicia, Sofía Duarte Domínguez y el fiscal de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Germán Gutiérrez Vicen. También ha asistido la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, entre otras autoridades.



Cabe recordar que dentro del Plan de Acción 2012-2015 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado definieron un nuevo modelo de Oficina Fiscal, para dar respuesta efectiva a las necesidades de los fiscales, en paralelo con el proceso modernizador de la Administración de Justicia.



Fruto de la colaboración entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, el 16 de julio de 2014 se publicó la Orden JUS/1357/2014 (BOE del 28 de julio), por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas Fiscales, incluidas en la primera fase del plan del Ministerio de Justicia para la implantación de la Oficina Fiscal.