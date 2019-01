Ábalos comparecerá en el Congreso para abordar la situación del ferrocarril en Extremadura

Ep

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha pedido comparecer en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para abordar, entre otros asuntos, la situación del ferrocarril en Extremadura.



Asimismo, tratará el conflicto abierto entre el sector del taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC), según avanzó el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura.



La comparecencia tendrá lugar este jueves después de otra sobre este tema que el titular de Fomento tuvo a finales del pasado año y mientras actualmente se tramita como proyecto de Ley el Real Decreto Ley que el Gobierno aprobó en septiembre para habilitar a los gobiernos regionales a regular sobre VTC.



En su comparecencia, el titular de Fomento dará además cuentas de otros asuntos relacionados con su Departamento, como los planes de mejora de las redes de Cercanías, según detallaron a Europa Press en fuentes del Ministerio.



PP Y CS YA HABÍAN EXIGIDO SUS EXPLICACIONES



Pese a que el Gobierno ha avanzado que el ministro ha solicitado comparecer, sus explicaciones habían sido exigidas por parte de varios grupos del Congreso, que este lunes debate en la Diputación Permanente qué ministros convoca de urgencia para someterse al control parlamentario esta semana.



Así, PP y Ciudadanos han lamentado en el debate la decisión de Fomento de trasladar las competencias para regular las licencias VTC a las comunidades pues creen que con ello lo que han hecho es "quitarse de encima esta dificultad".



Guillermo Mariscal, portavoz adjunto del PP, ha apostado por garantizar que el taxi siga teniendo la exclusividad de poder captar clientes y tener paradas en las calles y permitir su acceso a las nuevas tecnologías, mientras que el portavoz económico de Cs, Toni Roldán, ha criticado que las ciudades estén ahora, por la huelga de taxis, "capturados por un lobby". "Una cosa es el derecho de huelga y otra tratar de violentar", ha lamentado.



PSOE: "ES DE PURA LÓGICA" QUE SEA COMPETENCIA DE LAS CCAA



El secretario general de los socialistas en el Congreso, Rafael Simancas, ha defendido, por contra, que "es de pura lógica" que sean entidades territoriales las que regulen el transporte urbano, pues es necesario hacerlo "de forma integrada", y tener en cuenta si en las ciudades hay metro, tranvía, carril bici o está especialmente afectada por la contaminación. "¿O es igual regular la movilidad de Madrid, que de un municipio de Albacete o de A Coruña?", se ha preguntado.



Por su parte, Rafa Mayoral, de Podemos, ha pedido al PSOE "que no ceda a los chantajes" y que la Delegación del Gobierno, en este caso en la Comunidad de Madrid, tome parte activa del conflicto para llegar a un acuerdo. "Le han temblado las piernas ante aquellos que están hoy en el monte sin sentido de Estado", ha criticado, abogando por el cumplimiento de la ley y su proporción de una VTC por cada 30 taxis.



"DESBLOQUEEN EL DECRETO", DICE PDeCAT A PP Y CS



El PDeCAT, a través de su portavoz, Carles Campuzano, ha recordado que en otros países también son administraciones territoriales las encargadas de regular, que no existe "una excepción española" respecto a este conflicto, y ha invitado a PP y a Cs a desbloquear la tramitación del decreto aprobado por Fomento en septiembre y así poder enmendarlo y modificarlo en su tramitación parlamentaria.



"Les guste o no, el Congreso aprobó el decreto", les ha recordado Marian Beitilarrangoitia, de EH-Bildu, que ha rechazado que la llegada de Uber y Cabify tenga que suponer "precariedad y elusión fiscal" y ha defendido "la intervención de lo público". "En Euskadi también hay licencias VTC. Las justas y necesarias", ha dicho.