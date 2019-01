Extremadura, única región española que no ha alcanzado el nivel epidémico de gripe

La comunidad autónoma de Extremadura es la única del país en la que la incidencia de la gripe permanece todavía por debajo del nivel epidémico, que ha sido superado ya en el resto del territorio español, aunque se prevé que lo alcance "en breve".



Así se pone de manifiesto en el informe semanal de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que señala que la tasa global de incidencia de la gripe en el conjunto de España alcanzó la pasada semana la cifra de 205 casos por cada 100.000 habitantes, sobrepasando por segunda semana consecutiva el umbral epidémico "en plena fase de ascenso de la onda epidémica", que le hace duplicar prácticamente la tasa de incidencia de la semana anterior.



De este modo, en Extremadura, la tasa de incidencia de la gripe también ha subido notablemente desde los 45 casos por cada 100.000 habitantes de la semana anterior hasta 86 por 100.000 en la semana que finalizó el pasado domingo, 20 de enero, pero "aún se mantiene ligeramente por debajo del umbral epidémico, establecido para esta temporada en nuestra comunidad en 94 casos/100.000".



Sin embargo, el informe de la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del SES señala que la tendencia es "creciente", por lo que se espera que la región "supere en breve el umbral epidémico", tal y como informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Los hospitales extremeños no notificaron la pasada semana nuevos casos graves ingresados con gripe, por lo que los únicos casos graves registrados hasta el momento son los cinco notificados en la semana anterior, dos de los cuales han recibido ya el alta hospitalaria, según el mismo informe.



MÁS DE 181.000 EXTREMEÑOS VACUNADOS



De acuerdo a estos datos, hasta el pasado 9 de enero, más de 181.000 extremeños se habían vacunado en los centros de salud y consultorios de la región dentro de la campaña de inmunización contra la gripe. Entre la población de 65 años o más se habían administrado hasta ese día más de 123.000 vacunas, un número similar al registrado el año pasado por estas fechas en este grupo de edad, al que pertenecen unas 220.000 personas en la región.



La temporada pasada la tasa de vacunación en Extremadura en mayores de 65 años fue del 58,01 por ciento, similar a la del conjunto de España, y muy inferior como viene siendo habitual en los últimos años a la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aconseja vacunar al menos al 75 por ciento de la población mayor de 65 años para reducir la expansión del virus.



Para resaltar la importancia de la vacunación contra la gripe, conviene recordar que esta enfermedad causó la temporada pasada en Extremadura 205 casos graves hospitalizados, 38 de los cuales fallecieron. Ambas cifras son las más altas alcanzadas en la región desde que se inició la vigilancia de la gripe en 2010.



De los 205 hospitalizados tan sólo consta que se hubieran vacunado 65, menos de la tercera parte (31,7%), a pesar de que la mayoría de ellos deberían haber recibido la vacuna por pertenecer a la población diana de la campaña de vacunación, ya fuera por tener más de 60 años o por presentar factores de riesgo.



Entre los treinta y ocho fallecidos, al menos diecisiete no se habían vacunado, lo que supone un 44 por ciento, mientras que en otros nueve casos no consta que lo hubieran hecho (24 %), y doce sí habían recibido la inmunización (32 %).



CONSEJOS PARA EVITAR CONTAGIOS



Ante esta situación, y para evitar la transmisión de la gripe, la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud recuerda la importancia de seguir unas pautas básicas de conducta como lavarse las manos con frecuencia, cubrirse nariz y boca cuando se tose o estornuda, y evitar los saludos con contacto físico.



Para las personas con síntomas como fiebre o malestar general, también aconseja quedarse en casa hasta un día después de la desaparición de los síntomas -aproximadamente una semana-.



Finalmente, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha recordado a los usuarios que en caso de que tengan síntomas de la gripe deben acudir a consulta con su médico de cabecera en el centro de salud o consultorio que les corresponda, para evitar colapsar los servicios de urgencias.