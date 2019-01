Vergeles reitera la exigencia a Ambulancias Tenorio para que cumpla las cláusulas sociales

Ep

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha reiterado este lunes la exigencia a la empresa Ambulancias Tenorio para que cumpla las cláusulas sociales que se incluyen en el contrato.

Se ha referido a la situación de Ambulancias Tenorio, concesionaria del servicio de transporte sanitario terrestre, y en relación a los "problemas" de la empresa derivados del supuesto incumplimiento de las condiciones laborales de los trabajadores.

De esta forma, Vergeles ha destacado que lo que la Junta "quiere" es que el servicio de atención a los pacientes "no se vea afectado", al tiempo que ha señalado que "en este momento" las reclamaciones respecto al transporte terrestre "son muy escasas", de tal forma que el servicio "no está afectado en principio".

Asimismo, ha remarcado que la Junta "no puede pronunciarse" respecto a las políticas de personal de Ambulancias Tenorio o la decisión de los juzgados respecto a los despidos procedentes o improcedentes o lo relativo a las indemnizaciones pues, "no soy la empresa y no puedo hablar al respecto".

No obstante, Vergeles ha destacado que el anuncio de elecciones sindicales en el seno de Ambulancias Tenorio permitirá constituir un comité de empresa que "trabaje todos estos temas de forma mas participada".